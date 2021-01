Ces derniers temps sont très agités pour le musicien Bobi Wine et sa famille, surtout qu’on apprend que sa compagne, Barbara Itungo Kyagulanyi, a été violentée et dénudée sous les yeux effarés de son fils.

Le principal candidat de l’opposition ougandaise, Bobi Wine, a réagi après avoir voté. La Présidentielle est émaillée de violences généralisées et certains craignent une escalade alors que les forces de sécurité tentent d’empêcher les partisans de Wine de surveiller les votes. Et si l’on ignore toujours la raison exacte du supplice qu’a subi son épouse, le rôle de Bobi Wine pourrait être l’une des causes. Car, comme nous le disions un peu plus haut, l’actuel député de la circonscription du comté de Kyandondo Est ambitionne de faire sauter le pouvoir en place depuis 1986. Mais est-ce une raison suffisante pour infliger un tel traitement à sa compagne ?

Alors que les électeurs ont été appelés aux urnes, ce jeudi 14 janvier 2020, une vidéo publiée par Anyamah Douglas, un citoyen ougandais, a créé le tollé. La femme figurant dans la vidéo, considérée comme étant l’épouse du musicien et candidat à la Présidentielle, Bobi Wine, lors de son interpellation, s’est débattue pour tenter de s’extirper de l’étreinte des policiers, en vain. Elle finira même déshabillée après avoir été projetée à terre et le tout, toujours sous les yeux de son fils, note Afrikmag.