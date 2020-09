Ouganda : « L’homme le plus laid » convole en justes noces avec une troisième femme

Une autre preuve que l’amour triomphe de tout. Le comédien ougandais, Godfrey Baguma alias « Ssebabi », surnommé « l’homme le plus laid du monde », vient de convoler en noces avec une troisième femme et en grande pompe. Les deux tourtereaux ont l’air si heureux sur les photos, qui ont enflammés les réseaux sociaux de commentaires, de félicitations, mais aussi d’ironie.

Aujourd’hui âgé 47 ans, Godfrey Baguma, qui souffrirait d’une maladie rare et inconnue, et sa deuxième épouse Kate Namanda, 30 ans, ont accueilli une petite fille, il y a quelques années. Le comédien Baguma a remporté le titre moins que favorable en 2002, après avoir participé à la compétition pour gagner de l’argent pour la famille.

Avant son mariage avec Kate, Godfrey avait deux enfants avec sa première femme, mais leur mariage a pris fin quand il l’a surprise en train de le tromper. « Ssebabi » est père de sept enfants. Il a gagné son surnom de « Ssebabi » après avoir remporté le concours de l’homme le plus laid. Il vit à Kyazanga, dans le district de Lwengo, et vient d’épouser sa troisième femme.

Au sujet de leur histoire d’amour, sa deuxième femme, la désormais première dame, Kate Namande a déclaré : « Une fois que vous avez trouvé un homme qui est bien pour vous, n’écoutez pas ce que les autres disent. Ecoutez votre cœur. L’argent et l’apparence physique ne devraient pas être un problème ».

« Je suis resté avec elle pendant 4 ans avant que ses amis apprennent qui j’étais. Je ne voulais pas qu’ils me voient avant qu’on ait un enfant parce qu’ils lui auraient certainement conseillé de me quitter (…) Elle m’a quitté quand elle était enceinte de 6 mois, mais je pense qu’elle a accepté son sort, car elle est revenue deux mois après (…) Je lui ai dit que je n’avais pas choisi mon apparence et que si j’étais un fardeau pour elle, elle était libre de partir », a pour sa part confié Godfrey.

Ancien cordonnier, Godfrey Baguma alias « Ssebabi » joue aujourd’hui de son apparence singulière, pour gagner sa vie et donne des concerts et spectacles humoristiques.