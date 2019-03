Oragroupe et Entrepreneurium Fondation s’allient pour soutenir les entrepreneurs africains

Oragroupe SA, Holding du groupe Orabank et Entrepreneurium Fondation, accélérateur philanthropique du continent viennent de sceller des liens de partenariat, afin de soutenir les entrepreneurs du Gabon et du Sénégal.

Les deux institutions soutiendront notamment les porteurs de projets dans ces deux pays, dans trois secteurs prioritaires, particulièrement l’agriculture, le développement durable et l’entrepreneuriat féminin dans tous les secteurs. Le projet prévoit de cibler dans un premier temps, 16 femmes entrepreneures dont les besoins de financement cumulés se montent à un total de 479 millions FCFA.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties s’engagent à assister les startups gabonaises et sénégalaises désireuses de contribuer de manière significative à la construction de l’écosystème entrepreneurial.

Le premier rôle d’Entreprenarium Foundation sera de proposer à Orabank des candidats au financement répondant à des critères précis. Ces critères comprennent notamment la rentabilité projetée, le potentiel de croissance, l’impact des produits/services sur la société, le degré d’innovation ou encore l’impact du financement à octroyer sur les objectifs globaux.

Après étude des projets présentés, les instances internes d’Orabank, se prononceront en faveur ou non des financements. Les crédits octroyés par la banque couvriront également l’accompagnement et l’assistance technique qui seront assurés par Entreprenarium.

« Oragroup participe depuis plusieurs années à l’essor de champions africains à travers des financements spécifiques. Notre groupe s’est donné pour mission d’accompagner et de conseiller davantage d’entrepreneurs de talent pour accélérer la transformation des économies africaines », explique Binta Touré Ndoye, Directrice générale du Groupe Orabank.

Selon Kristine Ngiriye, Fondatrice d’Entreprenarium Foundation, « le renforcement des capacités, l’accompagnement et l’assistance technique sont au moins aussi importants que le financement pour la réussite d’une entreprise ». En effet, lorsqu’un entrepreneur reçoit un financement sans maîtriser les fondamentaux de la gestion d’entreprise, il existe une forte probabilité pour qu’il le dépense de manière peu adéquate et n’atteigne pas les résultats escomptés.

Via les différents dispositifs prévus par ce partenariat, les deux organisations proposent un soutien complet pour assurer la rentabilité, le développement durable et le futur succès des PME bénéficiaires.