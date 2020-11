Offset fera ses débuts d’acteur dans « American Sole »

Offset, le rappeur américain époux de Cardi B, la chanteuse américaine, devrait faire ses débuts à Hollywood, dans un prochain film intitulé «American Sole». Selon Deadline, Offset rejoindra des stars de cinéma comme Pete Davidson, O’Shea Jackson Jr et Camila Mendes, dans le film qui a été écrit et réalisé par Ian Edelman, un célèbre scénariste.

Selon un communiqué de presse, le film suivra deux jeunes de 20 ans (Davidson et Jackson) qui s’essaient à la revente de baskets dans le but de gagner rapidement de l’argent et réaliser leurs rêves. Les choses finissent par mal tourner quand ils se retrouvent dans le rouge « et un investisseur louche est leur seule issue ».

Offset, de son vrai nom Kiari Cephus, devrait jouer le rôle d’un ingénieur en informatique qui devient critique dans l’histoire. En outre, il travaille également avec Edelman et Jason Markey, directeur de STX Music, en tant qu’artiste solo pour organiser et produire en tant que directeur « American Sole : The Soundtrack Album », qui comprendra au moins une chanson originale.

S’exprimant sur leur accord avec le rappeur, Adam Fogelson, le président de STXfilms Motion Picture Group, a déclaré : « Faire rejoindre Offset dans notre équipe est un scénario de rêve. Le personnage d’Offset est important pour le scénario. Et nous ne pourrions pas être plus excités qu’il travaille avec nous dans les coulisses, tout en travaillant avec Ian et l’équipe de STX pour nous aider à définir le son de ce film. Nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains ».

De son côté, Offset, 28 ans, a déclaré : « C’est mon premier long métrage en tant qu’acteur. Après avoir fait NCIS, je savais que je voulais faire plus d’acteur. Décrocher ce rôle dans « American Sole » est génial. Non seulement j’arrive à jouer dans le film, mais j’apporte également mes compétences en tant que conservateur et producteur exécutif de la bande originale. J’apporte mon monde sur grand écran. J’espère que le monde est prêt », a indiqué le mari de Cardi B.