Offset a-t-il reconquis le cœur de Cardi B avec la belle Rolls-Royce Cullinan ?

Cardi B a attiré l’attention du monde virtuel, en montrant sa luxueuse voiture Rolls-Royce Cullinan, qui était un cadeau de son mari Offset pour son 28ème anniversaire. En guise de réconciliation ? En tout cas, sur ses photos glamour qu’elle a partagées avec ses fans, la rappeuse américaine portait une robe orange avec la coupe la plus longue jamais vue.

Cardi B profite du meilleur luxe que la vie peut offrir, après avoir eu une éducation difficile et un parcours parsemé d’embûches pour se frayer un chemin jusqu’au sommet. Elle a récemment montré son incroyable tour Rolls-Royce Cullinan, sur les réseaux sociaux, garé dans son allée. Elle se tenait à côté de la belle bagnole, une main posée dessus pour montrer qu’elle en était la prioritaire.

Avec sa robe orange montrant la coupe la plus longue jamais vue, allant jusqu’à sa taille inférieure. Elle a assorti cette jolie robe avec la même couleur de talons hauts et un très beau sac Hermès violet, tenu dans sa main gauche. La chanteuse de « Bodak Yellow » n’a pas encore appris à conduire, mais cela ne l’empêche pas de posséder un parc automobile impressionnant. Après tout, elle peut se permettre un chauffeur. Beaucoup de ses fans ont remarqué que la belle voiture était celle qu’elle a reçue de son mari Offset, lors de son anniversaire.

La musicienne fêtait ses 28 ans, le dimanche 11 octobre dernier et que le rappeur affilié au groupe Migos lui a offert le cadeau d’anniversaire le plus cher de 553 019 dollars (environ 307 millions FCFA). À noter que la voiture, avec un extérieur noir et un intérieur marron, avait un siège bébé installé qui était destiné à leur fille de deux ans, Kulture.

Cardi B a marqué son grand jour à Las Vegas, Nevada, car elle ne pouvait pas organiser de fête à Los Angeles soumise aux restrictions Covid-19. Au cours de sa célébration, Offset s’est présentée avec une Rolls-Royce Cullinan sur mesure comme cadeau pour sa dulcinée Cardi B, ce qui l’a irrémédiablement fait sourire. La rappeuse est apparue très émue, alors qu’elle sortait son cadeau et donnait même un bisou à son bébé papa pour avoir été si attentionné.

D’aucuns se disent convaincus que Offset a saisi l’opportunité de l’anniversaire de Cardi B pour reconquérir le cœur de sa dulcinée, en lui faisant cadeau de cette superbe Rolls-Royce Cullinan. Il y a quelque temps en effet, les deux s’étaient séparés, laissant la porte ouverte à des guetteurs comme le milliardaire auto-proclamé ghanéen, Shatta Bandle, qui a tenté un appel du pied, en publiant une photo de lui avec Cardi B.

L’annonce de la réconciliation entre Offset et Cardi B a mis en colère nombre d’hommes qui, voyant sans doute la femme leur filer entre les doigts, lui ont suggéré de renoncer à cette décision. Certains sont allés jusqu’à contacter la famille de la rappeuse pour la convaincre de dissuader Cardi B dans son entreprise de réconciliation. Acte qui avait fini par irriter la chanteuse qui a rayé nombre de ces hommes de ses réseaux sociaux.