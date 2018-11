« Œil de sagesse » de Jean Marcel Bedi

Un recueil de poésie vibrant, ode aux charmes, aux espoirs et au futur de la belle Afrique !

Blanc ou noir, telle est toujours la question sur le continent africain. L’Europe fait rêver, sa richesse et sa sécurité attirent, mais c’est sur les ressources de l’Afrique que l’Europe s’est construite. Alors on déteste le Blanc, on l’envie, on lui reproche tous les maux. Et on en oublie les trésors de notre terre.

C’est en Afrique qu’il faut régler les problèmes de l’Afrique, c’est le peuple africain qui doit se prendre en main pour défendre le continent africain et c’est ce rêve – celui d’une Afrique grande, forte et autonome – qui nourrit ma plume et que dessinent mes vers…

D’un style classique et impeccablement maîtrisé, Jean Marcel Bedi met en mots son profond attachement au continent africain dans l’espoir que ses vers, ne serait-ce qu’un peu, encouragent les jeunes Africains à faire de l’Afrique le continent fier et uni qu’il mérite d’être.

L’AUTEUR – Jean Marcel Bedi

Né le 24 janvier 1991 dans la commune de Koumassi, à Abidjan, Jean Marcel Bedi intègre l’École Supérieure des Affaires et Management (ESAM) où il obtient son brevet de technicien supérieur en management et marketing. Aujourd’hui, après diverses expériences, il occupe un poste de contrôleur bâtiment au District Autonome d’Abidjan.

EXTRAIT

On désire visiter l’Europe et son atmosphère,

On désire visiter l’Amérique et ses gratte-ciel,

On désire visiter la France et ses monuments,

On désire visiter l’Espagne et ses belles plages.

On ne fait rien pour atteindre le piédestal

Mon Afrique sera un paradis si le Noir combat,

Mon Afrique sera une lune si le Noir sait

Mon Afrique sera une puissance si l’on s’unit.

