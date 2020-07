NURU KANE – Nouvel album Mayam le 19 sept – Nouveau clip

Nuru Kane, le charismatique chanteur sénégalais aux mélodies envoûtantes, revient avec un nouvel album intitulé « Mayam » qui signifie ressources. Qu’elles soient naturelles, culturelles ou spirituelles, le continent africain dispose de ressources inestimables et convoitées de toutes parts. Cette idée a fortement inspiré l’écriture de ce nouvel opus. Nuru l’aborde de façon positive et délivre un message d’espoir à la jeunesse africaine.

Tourné vers l’avenir, avec des sonorités urbaines alliant Afro Gnawa, Mbalax ou Reggae, Nuru Kane reste fidèle aux valeurs de la Terranga (l’hospitalité, la tolérance) et des Bayefall, chères à sa terre natale. Après avoir parcouru de nombreux pays et rencontré un grand succès (Best Newcomer BBC, festivals, musiques de film), adoubé par le légendaire guitariste Santana qui a repris l’un de ses titres phares, ce quatrième album audacieux et puissant lui tient particulièrement à cœur ! Comme à son habitude, Il saura le défendre avec ferveur sur scène accompagné par une équipe fidèle et expérimentée.