Imaan Hammam, qui a récemment défilé pour la marque Versace, est encore à l’honneur. Le top mannequin égypto-marocaine embarque pour la nouvelle campagne printemps-été 2021 de Jacquemus. Cette fois-ci, c’est avec trois autres de ses compatriotes, deux mannequins et un musicien, qu’elle incarne cette nouvelle collection de la maison.

Le designer français Simon Porte Jacquemus a dévoilé la campagne printemps 2021 de sa marque éponyme et elle met en vedette les mannequins marocains Nora Attal, Malika El-Maslouhi et Imaan Hammam. Les images de la campagne nouvellement publiées et la vidéo qui l’accompagne ont été tournées par le photographe de mode et cinéaste, Oliver Hadlee Pearch, dans les mêmes champs de blé où le spectacle a été tourné.

Pour sa part, Nora Attal anglo-marocaine, qui est un incontournable du podium pour Jacquemus, est sublime en portant une jupe de couleur crème et un chemisier court associés au sac chiquito signature de la marque. Pendant ce temps, la hollando-égypto-marocaine Imaan Hammam, portait une combinaison évasée à fines rayures de couleur blé avec de fines bretelles et des bretelles pectorales. Quant à El-Maslouhi, 22 ans, née à Milan d’une mère italienne et d’un père marocain, elle a fait tourner les têtes dans une paire de pantalon taille haute corail et un haut blanc au ventre.

Les mannequins à moitié arabes ont été rejoints dans la campagne par d’autres stars des podiums, telles que Mica Arganaraz, Anna Ewers, Grace Elizabeth, Mona Tougaard et Jill Kortleve, entre autres. Le designer a également fait appel au rappeur, chanteur et beatmaker maroco-belge Hamza pour créer la bande originale de la vidéo de la campagne.

La nouvelle collection, qui comprenait à la fois des vêtements pour femmes et des vêtements pour hommes, a servi en quelque sorte d’hommage à l’équipe du créateur. « Ce qui est si beau dans L’Amour, c’est comment il peut durer, parfois même devenir plus fort en l’absence de personnes réunies », écrivait alors le concepteur de l’offre sur Instagram.

« Peu de temps après la séparation de mon équipe, nous étions tous chez nous avec l’envie de travailler, et une nouvelle vision de la collection a émergé. Nous sommes devenus une chaîne humaine, chaque étape du processus de création étant exécutée avec amour », a-t-il ajouté.