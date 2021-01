Nomcebo Zikode bientôt dans l’histoire !

Après une tournée ouest-africaine pendant laquelle elle a séjourné au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, l’artiste sud-africaine Nomcebo Zikode vient d’annoncer la sortie prochaine d’un énorme disque, exhortant les fans à diffuser à grande échelle son album, « Xola Moya Wam’ ».

« Nous avons fait de gros efforts pour en arriver là, maintenant j’ai une chance de devenir la première femme sud-africaine à atteindre l’or sur les flux numériques et nous pouvons y parvenir en continuant à diffuser et à partager mon album. Merci », a indiqué Nomcebo Zikode, qui compte véritablement sur ses fans pour parvenir à réaliser cet exploit inédit dans sa jeune carrière d’artiste professionnelle.

Si Nomcebo Zikode ne s’est révélée au grand public africain et mondial qu’en 2019, en composant et interprétant la chanson à succès Jerusalema produite par Master KG, elle n’est pas pour autant une néophyte dans l’industrie musicale sud-africaine. Elle commence sa carrière dès son enfance, en 2003. Mais, c’est le 21 août 2020, qu’elle sort son tout premier album « Xola Moya Wam’ ». Et elle ne compte pas en rester là, puisqu’elle travaille déjà sur d’autres albums, qui viendront certainement donner de la gaieté à son grand public.

À rappeler que lors de son séjour à Abidjan, dans le cadre de sa tournée mondiale, qui a débuté par le Burkina Faso, Nomcebo Zikode (35 ans), a eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment le célèbre reggaeman Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, mais aussi la légende du ballon rond Didier Drogba et la Première dame Dominique Ouattara.