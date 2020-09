Nollywood : Lizzy Anjorin « prêche » le mariage pour ses sœurs musulmanes

L’actrice Lizzy Anjorin a partagé un point de vue intéressant sur ses relations avec ses camarades. Selon elle, sa religion ne laisse pas de place à des pratiques allant dans le sens d’arracher le mari d’autrui. Anjorin a soutenu que même les mariages à la mairie ne peuvent pas empêcher les hommes musulmans de prendre une autre femme.

Expliquant davantage sa soumission, l’actrice Liz Anjorin a ajouté que les mariages officiels, ne garantissent pas qu’un homme musulman n’épousera pas une autre femme, s’il le souhaite. La diva de Nollywood a déclaré que le seul moyen pour une femme de garder son homme, pour elle seule, était de l’honorer et de le respecter, et de s’efforcer également de garder ses apparences sous contrôle.

« Faire un mariage à la marie dans l’Islam, n’empêche pas notre frère d’épouser une autre femme. Ma chère sœur, le seul moyen pour vous d’être honoré avec un immense respect, est d’être aux petits soins de votre mari ».

Une sortie que les internautes, ont véritablement appréciée dans son écrasante majorité. « Maman, tu es juste parfaite. Puisses-tu toujours augmenter en sagesse et en compréhension. Je t’adore », a écrit un intervenant dans le secteur commentaire de la publication de l’actrice Liz Anjorin. « Les femmes, dans l’Islam, tentent beaucoup, pour être honnête. Partager un homme avec deux femmes ou plus. Eh bien, c’est leur croix qu’elles doivent porter pour être musulmanes. Mais, un mariage idéal est de 1 homme pour 1 femme, ni plus ni moins », a déclaré That April Guy. « Elle commence à accepter que son mari ait d’autres femmes », a écrit un autre intervenant.

Cependant, l’actrice Liz Anjorin avait exprimé son mécontentement envers ceux qui lui avaient donné des conseils non sollicités sur son mariage. A ceux qui lui demandaient de garder son mariage hors des réseaux sociaux, Anjorin leur a simplement demandé de supprimer leurs comptes. La star de cinéma a signifié qu’elle continuerait à partager de belles photos avec son mari.