Nollywood : Jim Iyke est l’acteur le plus riche du Nigeria

Des millions de Nigérians apprécient les grands films du pays, leurs histoires éducatives et ressentent des émotions pures, grâce à Nollywood. Il n’est donc pas étonnant que les stars de Nollywood soient très bien rémunérées. Jim Iyke est actuellement l’acteur le plus riche du Nigeria. Ce célèbre artiste a joué dans plus de 150 films et sa fortune est estimée à 30 millions de dollars (16,2 milliards FCFA).

La star d’« American Driver » sortie en 2017, James Ikechukwu Esomugha, plus connu sous le nom « Jim Iyke », est un acteur nigérian de 44 ans, très riche et aimé de ses fans. Celui qui a fait ses premiers pas dans le cinéma en 2002, est apparu dans plus de 150 films. En 2007, il a fondé la société de production de films, Untamed Productions, et a également créé son propre label de musique, Untamed Records. Selon Celebrity Net Worth, la fortune nette de Jim Iyke est estimée à 30 millions de dollars (16,2 milliards FCFA). Il est aujourd’hui l’acteur de Nollywood le plus riche.

À la 2ème place, arrive Chidi Mokeme, 48 ans, qui est considéré comme l’un des présentateurs de télévision et un acteur professionnel hors pair. Il est populaire pour avoir été le présentateur du jeu télévisé « Gulder Ultimate Search » et les films Nollywood « The Seed, 76 » et bien d’autres. Mokeme est l’un des principaux acteurs nigérians, et il a une fortune évaluée à 8 millions de dollars (4,3 milliards FCFA).

Le lauréat du titre du meilleur acteur en 2015, Richard Mofe-Damijo, est toujours très populaire au Nigeria. Ce vétéran de Nollywood est également connu sous le nom de « RMD ». Il est surtout aimé pour son rôle dans la série télévisée « Ripples ». Richard Mofe Damijo alias « RMD », 59 ans, a d’abord travaillé comme célèbre journaliste nigérian lorsqu’il a terminé ses études supérieures. Il a ensuite quitté les médias pour poursuivre sa passion d’acteur en rejoignant Nollywood. Sa valeur nette est d’environ 7 millions de dollars (3,7 milliards FCFA). Il ferme la troisième marche au classement du top 10 des plus grosses fortunes des acteurs de Nollywood.

Avec une valeur estimée 5,1 millions de dollars (2,8 milliards FCFA), Segun Arinze (55 ans), occupe la 4ème place. Star du film « Black Arrow », Segun est également un ancien chef de l’Actors Guild of Nigeria. Ceux qui ont regardé la série « Ripples » se souviendront non seulement du rôle de Richard Mofe-Damijo, mais aussi de Segun Arinze.

À la 5ème place exæquo, on retrouve Desmond Elliot et Kenneth Okonkwo. Desmond Elliot est l’un des grands acteurs nigérians, mais aussi un politicien célèbre. Ayant environ 200 films dans son escarcelle, Desmond Elliot (46 ans), est l’un des 10 acteurs les plus riches de Nollywood en 2020. Également dans le top 5 des musiciens les plus riches et les plus réussis du Nigeria, sa valeur nette est d’environ 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA).

Top 10 des acteurs nigérians les plus riches

