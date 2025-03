Nneka revient avec « Go Within » : une invitation à l’introspection musicale

Figure emblématique de l’afro soul, Nneka fait son grand retour avec « Go Within », un single qui invite à chercher les réponses en soi plutôt qu’à l’extérieur. Entre jazz envoûtant et soul profonde, l’artiste nigériane confirme son statut d’artiste pluridisciplinaire en signant également l’illustration de ce nouveau titre, prélude à un album qui s’annonce aussi engagé que personnel.

Près de vingt ans après qu’Afrik.com l’ait découverte et interviewée en 2006, Nneka revient sur le devant de la scène musicale avec un nouveau single, « Go Within ». Cette ballade mêlant jazz et soul est une ode à l’introspection, portée par la voix douce et puissante de l’artiste nigériane. Depuis son précédent album, « Back and Forward » (sorti en 2024), Nneka a parcouru l’Europe et l’Afrique pour partager sa musique et ses messages engagés, entre politique et questions sociales, toujours ancrés dans une profonde réflexion sur la condition humaine.

Toujours portée par son afro soul si particulier, Nneka mêle désormais guitare, afrobeat, jazz et même quelques touches d’opéra, pour une expérience musicale unique et immersive. L’artiste, qui s’est fait connaître en Allemagne après avoir quitté le Nigeria à 19 ans, a su conserver cette authenticité et cette ferveur qui la distinguent sur la scène musicale internationale.

Une invitation à l’introspection

Avec « Go Within », Nneka nous rappelle que les réponses à nos interrogations se trouvent en nous-mêmes plutôt qu’à l’extérieur, que ce soit dans les relations, la politique ou les circonstances de la vie. Elle dénonce cette tendance à vouloir tout réparer en fonction de notre environnement et prône une approche plus personnelle et introspective pour transformer nos vies et celles des autres.

« Nous avons tendance à penser qu’il y a toujours quelque chose à réparer et comme nous sommes conditionnés à croire que notre environnement détermine notre humeur et notre caractère, nous définissons nos vies en fonction des conditions extérieures« , explique Nneka.

Une créativité en perpétuelle évolution

Mais Nneka a exploré de nouvelles formes d’expression artistique, notamment à travers l’écriture et la peinture. Ses œuvres, nées pendant une période de calme durant la pandémie, ont été exposées pour la première fois en Allemagne, au Studio Gold à Halle. Cette exposition a marqué un tournant dans son parcours artistique et reflète une autre facette de sa créativité.

L’illustration de « Go Within » est également signée par Nneka elle-même, confirmant cette volonté de conjuguer musique et arts visuels. Désormais, elle prévoit de publier un livre d’art intitulé « NNEKA », mêlant peintures, paroles et réflexions personnelles.

Depuis ses débuts en France, où elle avait conquis le public lors d’un concert à l’Élysée-Montmartre en première partie de Gnarls Barkley, jusqu’à ses tournées aux côtés de Sean Paul et Patrice, Nneka a toujours su faire vibrer les scènes par son talent.