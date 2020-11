Nigeria : Yemi Alade sort son nouvel album « Empress » (vidéo)

La chanteuse afro-pop nigériane, auteure-compositrice et interprète, Yemi Eberechi Alade, est sans aucun doute l’une des meilleures artistes féminines d’Afrique, grâce à ses albums « Black Magic » et « Woman of Steel ». Elle vient également de sortir son cinquième projet de studio intitulé « Empress ».

Yemi Eberechi Alade fait équipe avec des poids lourds de la musique, notamment des chanteurs français, Vegedream et Dadju, sur « Lose my mind » et « I Choose You ». Mais, également avec le chœur de spectacle vénéré d’Afrique du Sud, Mzansi Youth Choir in Rain, ainsi que les méga-stars nigérianes. Elle a aussi collaboré avec la chanteuse, compositrice, rappeuse, productrice de disques et actrice britannique, Estelle, dans « Week-end ». L’album de 15 titres comprend des chansons.

Avec son dernier album « Woman of Steel », Yemi Eberechi Alade a réservé sa place dans le panthéon Afrobeats avec la gigantesque collaboration avec la lauréate d’un Grammy, l’impératrice béninoise Angélique Kidjo. Avec « Empress », Yemi s’introduit dans la cour des grands et des sensibilités africaines.

Yemi Eberechi Alade, née le 13 mars 1989, est apparue sur la scène du divertissement nigérian en 2009 après sa victoire retentissante au Peak Talent Show. Elle a par la suite signé à Effyzzie Music Group, où elle a sorti le tube acclamé par de nombreux mélomanes, « Johnny » en 2014.

Depuis, Yemi Alade a gagné en notoriété dans l’industrie de la musique à la suite de la sortie de ses albums « King of Queens », « Mama Africa », qui lui ont ouvert les grandes portes des tournées mondiales.