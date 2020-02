Nigeria : une chanson hip-hop pour faciliter l’apprentissage des mathématiques

Le Dr Ishola Salami, professeur au Département de l’éducation de la petite enfance à l’Université d’Ibadan au Nigeria, a composé une chanson hip-hop pour faciliter l’assimilation des mathématiques par les élèves. L’objectif est de réduire l’échec scolaire massif dans cette discipline.

Face à la presse à Ibadan, le professeur Salami a confié que le titre de la chanson est Matmusic. L’œuvre musicale comporte des pistes avec des idées, des théorèmes et procédures mathématiques comme message de fond. Pour le Dr Ishola Salami, les élèves pourraient avoir un regain d’intérêt pour les mathématiques s’ils sont stimulés de la bonne manière. Une solution peut être trouvée à l’échec massif en mathématiques en utilisant des méthodes conviviales d’apprentissage. Matmusic, selon les explications du spécialiste en petite enfance, a été développé à destination des élèves du primaire.

La musique au service des mathématiques

Pour le professeur, « l’apprentissage des mathématiques a toujours été un sérieux défi pour de nombreux apprenants, à partir du niveau primaire, dans le monde entier. L’une des raisons est liée à la nature du sujet, qui est régi par des règles et abstractions. Pour bien réussir en mathématiques, il faut se rappeler de nombreuses règles et procédures ». Selon ses déclarations, une personne qui peut résoudre des problèmes mathématiques basiques a plus de facilités à trouver des solutions aux maux de la société. Il pense même que le gouvernement nigérian devrait envisager des méthodes qui conviennent plus aux enfants, dans le but de faciliter l’apprentissage.

Les enfants apprécient énormément la musique hip-hop et quoi de mieux que de se servir de ce canal pour leur apprendre les mathématiques ?