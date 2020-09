Nigeria : une belle surprise pour la Barbie nigériane, Bobrisky

La Barbie nigériane autoproclamée, Bobrisky, fêtait ses 28 ans ce lundi 31 août 2020. Et au cours des dernières heures, les médias sociaux ont été en effervescence avec des discussions sur sa journée spéciale. Le travesti avait dans un post Instagram plus tôt, promis à ses fans et followers que rien d’autre ne sera tendance au Nigeria avant son anniversaire.

Le célèbre travesti nigérian, Bobrisky affole la toile avec une photo en maillot de bain. Il est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux aux Nigeria, connu pour ses publications controversées. Dimanche, il a affolé la Toile avec une nouvelle photo en maillot de bain (modèle femme). BOB a fait de multiples publications sur ses différents comptes réseaux sociaux, mais à chacune de ses publications controversées, il suscite des réactions haineuses ou des réactions positives de ses fans.

Dan s une nouvelle vidéo qui sert maintenant de tournées en ligne, Bobrisky est vu doté d’un énorme gâteau d’argent offert par certains de ses amis alors qu’il célèbre son anniversaire. Bobrisky est vu en train de danser autour de l’énorme gâteau décoré de nombreuses notes de Naira… Alors que les internautes sont impressionnés par les gestes des amis de Bobrisky, beaucoup d’entre eux ne peuvent s’empêcher de remarquer son visage une fois de plus.

Bobrisky a déclaré que la surprise avait été planifiée avec son assistante à la maison. Lors de son anniversaire, Idris Okuneye, plus connu sous le nom de «Bobrisky», a partagé une vidéo de lui très tôt le matin, en train de se surprendre dans sa charmante maison. La vidéo montrait la célébrité portant une robe longue. Il dansait sur le saxophoniste qui jouait différentes chansons pour lui. Des sons d’un tambour parlant ont également été entendus accompagnant le saxophoniste.

Bobrisky, qui aime montrer ses talents de danseur, s’est assuré qu’il dansait sur l’air du saxophone. Un joli gâteau rose avec sa photo a été vu plus tard. Un immense cadre photo a également été réalisé pour lui.