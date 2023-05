La justice nigériane est désormais autorisée à appliquer une peine de prison à vie contre les fabricants d’explosifs artisanaux. Ces derniers sont les fournisseurs de Boko Haram et l’État islamique.



Le Nigeria, pays confronté à de multiples attaques terroristes, durcit les sanctions. Ainsi, la prison à perpétuité pourra désormais être requise contre les fabricants d’explosifs dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Ce grâce à l’adoption, ce jeudi, par le Sénat, d’un projet de loi dans ce sens.

Ce projet de loi, qui sera également discuté à la Chambre des représentants, prévoit la prison à vie pour ceux qui fabriquent, de façon illégale, des explosifs, dans le pays. Si les autorités ont pris cette décision, c’est pour tenter de réduire les attaques tous azimuts.

La plupart de ces attaques étant menées par le groupe terroriste Boko Haram. Ces derniers temps, le pays fait aussi face à des assauts meurtriers d’une branche de l’organisation État islamique. Et dans la plupart des cas, les assaillants font usage d’explosifs fabriqués de façon artisanale.

Boko Haram et ISWAP visés

Très souvent, c’est le nitrate d’ammonium et l’urée qui servent à fabriquer ces explosifs. Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), principaux clients de ces fabricants d’explosifs, poursuivent leurs assauts meurtriers. Ces deux groupes terroristes visent les militaires et n’hésitent pas à frapper les civils.

En mai dernier, par exemple, l’ISWAP avait mené une attaque en représailles contre un raid de l’armée nigériane. Cette attaque avait coûté la vie à trente personnes, dans le Nord-Est du Nigeria. Mi-avril 2022, l’explosion d’une bombe avait fait au moins trois morts et 19 personnes avaient été grièvement blessées.

Un bar traditionnel, situé dans le village d’Iware, très fréquenté par les populations, avait fait l’objet d’une attaque à la bombe artisanale. C’est donc face à la multiplication des assauts à l’aide des armes localement fabriquées, que Lagos a décidé de durcir le ton. En espérant décourager les bandits.