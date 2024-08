Nigeria : Les manifestations se poursuivent malgré l’appel au calme du président

Les manifestations contre la mauvaise gouvernance reprennent au Nigeria, malgré l’appel au calme du président Bola Ahmed Tinubu, soulignant un mécontentement persistant.

Après une brève pause ce dimanche, les manifestations pour mettre fin à la mauvaise gouvernance reprennent de plus belle au Nigeria. Ce lundi, des milliers de Nigérians descendent à nouveau dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à la situation économique et politique du pays. Malgré l’appel au dialogue lancé par le président Bola Ahmed Tinubu, la réaction des citoyens et des leaders d’opinion est unanime : le discours du président n’a pas convaincu.

Un discours mal reçu par l’opposition

Dans un post sur X, la leader du mouvement Bring Back Our Girls, Oby Ezekwesili, a qualifié le discours de Tinubu de « monumentale occasion manquée » pour apaiser la population avec des solutions concrètes. L’ancien vice-président Atiku Abubakar a également critiqué le président, affirmant que Tinubu néglige les difficultés économiques qui pèsent sur les familles nigérianes depuis le début de son mandat.

Debo Ologunagba, porte-parole du principal parti d’opposition, le PDP, a dénoncé l’absence de mesures immédiates pour réduire le prix du carburant, un enjeu crucial pour de nombreux Nigérians. L’avocat et défenseur des droits de l’homme, Femi Falana, a regretté l’incapacité du président à condamner les brutalités des forces de sécurité lors des manifestations.

Des voix influentes se dressent contre le président

Le prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, pourtant proche de Bola Ahmed Tinubu, a eu des mots particulièrement sévères pour le président. Selon lui, « tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques qui déplorent la faim symbolise une régression inquiétante », une situation qui, selon Soyinka, pourrait précéder une révolution.

Du côté de la majorité, aucune voix majeure ne s’est manifestée pour soutenir le discours du président, laissant Tinubu isolé face à une opposition croissante et déterminée.

Une situation économique dégradée

Le mécontentement populaire est alimenté par une situation économique de plus en plus précaire. L’inflation galopante, la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, ainsi que le taux de chômage élevé, exacerbent le désespoir et la colère des Nigérians. Les appels au dialogue et aux réformes de Tinubu semblent déconnectés des réalités quotidiennes des citoyens.

Les manifestations en cours pourraient marquer un tournant dans l’histoire récente du Nigeria. Avec un président de plus en plus critiqué et une population déterminée à obtenir des changements concrets, la situation pourrait rapidement dégénérer. Les analystes craignent que la répression des manifestations par les forces de sécurité n’entraîne une spirale de violence difficile à contrôler.