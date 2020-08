Nigeria : le «prophète» Joshua parle avec Dieu !

Le chef de la SCOAN, le «prophète» TB Joshua, a dit à ses disciples qu’il utilise son temps de repos pour parler à Dieu. Il a ajouté que son temps de travail est le moment où il vient à l’autel pour prêcher sur ce qu’il a reçu du Tout-Puissant. Dans un court clip qu’il a partagé sur Twitter, le dimanche 2 août, l’homme de Dieu a été filmé sur une montagne inconnue alors qu’il apparaissait en train de prier.

Le surveillant général de la Synagogue Church Of All Nations, le «prophète» TB Joshua, a finalement révélé ce qu’il faisait avant de venir à l’autel pour prêcher. Dans une vidéo qu’il a publiée sur sa page Twitter officielle, le clerc a déclaré que son temps de repos est celui où il reçoit des révélations divines, tandis que son temps de travail est la période pendant laquelle il vient à l’autel pour prêcher.

Dans la vidéo, on peut le voir avec une Bible alors qu’il marmonnait ce qui ressemblait à des prières. « Le temps de repos est le temps de recevoir de Dieu. Le temps de travail est le temps de donner ce que nous recevons de Dieu. C’est une période difficile où chaque jour est rempli d’incertitude. Ce sont quelques-uns des endroits où je passe mon temps pour recevoir ce message », a déclaré TB Joshua.

Le «prophète» de la SCOAN avait provoqué un buzz sur les réseaux sociaux après que certaines de ses photos et vidéos ont fait surface en ligne. D’après les indications, l’«homme de Dieu» s’est lancé dans une mission sacrée pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Sur les photos, TB Joshua a été vu dans un vêtement blanc avec une copie de la Sainte Bible au sommet d’une montagne. « Gloire à Dieu! Je suis sur cette montagne depuis quatre jours et je vais partir aujourd’hui. C’est là que je reste, c’est là que je vais dormir pour connaître l’esprit de Dieu et savoir, la situation actuelle dans le monde », a-t-il dit.

Il a également dit une fois aux chrétiens qu’ils n’étaient pas immunisés contre le Covid-19 mortel. L’«homme de Dieu» a fait cette déclaration lors d’une session de questions-réponses sur Emmanuel TV sur YouTube, dans laquelle il a dit quelle que soit la situation dans laquelle se trouve un croyant, c’est pour son obéissance à Dieu. « Chrétiens, ne faites pas l’erreur de penser que vous êtes déconnecté. Dieu utilise souvent, n’importe quoi, pour nous préserver et pour renforcer nos désirs et notre détermination pour Lui. Quelle que soit votre situation en tant que croyant, c’est tout cela pour votre obéissance à Dieu (Hébreux 5: 8)», a-t-il fait savoir.