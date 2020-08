Nigeria : le cercueil du chef Anthony a coûté 34 millions de nairas

Le chef Anythony Enukeme, qui était l’Onowu de Neni, dans la zone de gouvernement local d’Anaocha de l’État d’Anambra, est décédé le lundi 8 juin 2020, à l’âge de 76 ans. Son fils, Azubuike Enukeme, lui a rendu un dernier hommage, à travers des obsèques majestueuses, hier vendredi. Son cercueil a coûté 34 millions de nairas.

Le baron du pétrole, feu Sir Anthony Obiagboso Enukeme, PDG de Tonimas Oil and Gas, a été inhumé dans sa ville natale de Neni, dans l’État d’Anambra, dans un cadre majestueux. Cela survient quelques jours après qu’une messe de requiem, en présence du sénateur Orji Uzor Kalu, a eu lieu en son honneur, à la cathédrale du Christ-Roi (CKC), à Aba, dans l’État d’Abia.

Ses funérailles ont eu lieu, hier vendredi 14 août, à la paroisse St John’s de Neni, Anaocha LGA, Anambra. La messe de Thanksgiving aura lieu le dimanche 16 août dans la même église. L’enterrement du chef Enukeme a attiré une grande foule malgré la pandémie persistante de Covid-19, dans le pays. Il aurait été enterré dans un cercueil en verre élaboré, qui a coûté des millions de nairas. Selon certaines indiscrétions, cela aurait coûté 34 millions de nairas.

La Lubricant Producers Association of Nigeria (LUPAN) et la société leader de l’industrie pétrolière et gazière, Dozzy Oil & Gas Ltd ont rejoint la longue liste de ceux qui pleurent la mort de l’entrepreneur. « Nos cœurs et nos prières sont avec la famille Enukeme. Nous vous encourageons à prendre courage… à avoir confiance en la miséricorde du Seigneur pour vous accorder le courage de supporter la perte irréparable et incommensurable », ont déclaré les dirigeants du LUPAN.

Faisant l’éloge de son ancien collègue du secteur, le directeur général de Dozzy Oil & Gas Ltd, le Dr Dan Chukwudozie, a déclaré que la société était attristée d’apprendre la nouvelle du décès du fondateur de Tonimas qui, selon lui, était « un distingué gentleman, un père aimant, un homme très simple, sans prétention, un leader qui a montré l’exemple, un travailleur acharné et un ami de tous. On se souviendra de Sir Anthony Enukeme non seulement pour sa nature charmante et son service désintéressé envers notre association (LUPAN), mais aussi pour ses gestes philanthropiques légendaires envers les moins privilégiés et l’Église ».