Nigeria : Hanan Buhari va épouser Mohammed Turad

C’est maintenant confirmé. Hanan Buhari, la plus jeune fille du président de la République du Nigeria, épousera, vendredi prochain, Turad Sha’aban, fils d’un ancien législateur, Mahmud Sani Sha’aban. Le lieu est la villa présidentielle, Aso Rock.

Le mariage de haut niveau, surnommé le « premier mariage », qui aura lieu vendredi prochain à la Villa Aso Rock à Abuja, marquera le premier du genre dans l’enceinte du siège du pouvoir. Le mari de Hanan est le fils d’un ancien législateur, Mahmud Sani Sha’aban, qui était membre de la Chambre des représentants et ami du Président.

Il a également été ancien candidat au poste de gouverneur, dans l’État de Kaduna, à deux reprises, dans le cadre du défunt Congrès d’action du Nigeria et de l’ANPP en 2007 et 2011. « Son Altesse Royale, l’Émir de Zazzau, Alh. (Dr) Shehu Idris souhaite vous informer du mariage Fatiha de ses enfants Mohammed Turad Sha’aban (Wakilin Tudun Wadan Zazzau) et Aisha Hanan Buhari », lit-on dans l’invitation royale, jointe à un collage de Buhari et de sa fille.

Hanan Buhari a obtenu une première promotion en photographie numérique, en décembre 2019, de l’Université de Ravensbourne à Londres. Elle est passionnée de photographie. Elle avait organisé, en 2017, une exposition à Abuja, où elle montrait certains de ses projets. Tagged « Innovation by Hanna », qui a attiré les plus grands noms de la liste A du gouvernement et de l’industrie.

Elle a été félicitée pour avoir contribué à changer la perception de la photographie, qui n’est plus pour les décrocheurs et les moins privilégiés de la société, mais pour les plus talentueux. Suite à sa passion pour les arts, la photographe, elle a, depuis, commencé son Master en Beaux-Arts dans la même université.

Muhammad Turad, qui détient actuellement le titre de Wakilin Tudun Wadan Zazzau, est le fils aîné de Dan Buram. Turad Sha’ban, diplômé en finance et gestion, est également titulaire de deux masters dont un MBA. Il avait son premier diplôme et également une maîtrise en finance et gestion de l’Université américaine de Dubaï. Il était également titulaire d’un MBA de l’Université de Northampton, au Royaume-Uni.

Turad assure le leadership financier de nombreuses entreprises privées et publiques, au Nigeria et à l’étranger. Il a travaillé avec des entreprises réputées à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (EAU), telles que Nexus Financial Advisors. À son retour au Nigeria, « Turado », comme il est affectueusement appelé par sa famille, a complété son projet de National Youth Service Corp (NYSC) avec le Nigeria LNG Limited. Poursuivant sa carrière dans la finance, il a rejoint la Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), tout en poursuivant également des intérêts entrepreneuriaux.

Déjà, l’atmosphère politique dans l’État de Kaduna est passionnante alors que des gens de diverses tendances politiques commentent le mariage épique et comment l’union modifierait les permutations politiques dans l’État pour le mieux. Les préparatifs de la fatiha de mariage de Hanan et Muhammad Turad ont atteint un stade avancé, plus tôt cette année.

Rappelons que la Première dame du Nigeria, Aisha Buhari, s’est envolée pour Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans un avion appartenant au milliardaire Mohammed Indimi dans le but d’acheter des articles de luxe pour le mariage de Hanan. Le fils d’Indimi est le mari de la sœur de Hanan.