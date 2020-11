Nigeria, Fils de Fela : Seun Kuti relance le Mouvement du peuple

Seun Kuti, le plus jeune fils du musicien légendaire Fela Anikulapo-Kuti, a relancé un mouvement politique de son défunt père, le Mouvement du Peuple (MOP), dans le cadre de sa volonté d’appeler à une meilleure gouvernance au Nigeria, et à la fin de brutalité policière.

S’adressant à la presse, mardi, au musée de Kalakuta, dans le quartier Ikeja de Lagos, Seun Kuti a confié avoir l’impression de revivre les jours où des membres de sa famille étaient harcelés par des agents de sécurité. Il s’est engagé à mobiliser les citoyens pour qu’ils se lèvent et défendent leurs droits sous l’égide du mouvement relancé.

Le briefing intervient quelques heures après que Kuti a déclaré que le gouvernement avait menacé de fermer le sanctuaire New Afrika situé dans la région d’Ikeja, dans l’État de Lagos. Les policiers avaient encerclé, mardi, les environs du sanctuaire Afrika, où une réunion sur les manifestations EndSARS était prévue. Leur mission était d’empêcher un rassemblement.

Le musicien de 37 ans, Seun Kuti, avait envoyé des dépliants annonçant une réunion de masse intitulée « Mouvement EndSARS : les enseignements tirés et la conduite à tenir », qui devait se tenir mardi. De nombreux militants et militantes de « EndSARS » avaient indiqué qu’ils souhaitaient assister à la réunion avant que l’organisateur, Seun, n’annonce sa suspension.

Seun a déclaré, dans une série de tweets : « Hier (mardi), le gouvernement a appelé ma sœur aînée, Yeni Anikulapo-Kuti, et a menacé de fermer le sanctuaire si je tenais mon événement là-bas demain (mercredi) et a également fait la notification par écrit. Je respecte la décision des membres de ma famille de ne pas organiser l’événement, mais je continuerai, avec toutes les autres organisations, à lancer le Mouvement du peuple et à entamer notre résistance politique à la tyrannie de ce régime oppressif ».