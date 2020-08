Nigeria : Daniel Amokachi, assistant spécial sur les sports de Buhari

La légende du football nigérian, Daniel Amokachi, a été nommé assistant spécial sur les sports du président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il a reçu sa lettre de nomination par le ministre des Sports Sunday Dare, ce jeudi. Une belle promotion pour l’ancienne star des Super Eagles, à la CAN et ) la Coupe du monde 1994.

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a nommé l’ancien attaquant des Super Eagles, Daniel Amokachi, comme assistant spécial pour les questions sportives. Ce qui est une grande réussite pour l’ancienne star d’Everton et du Beşiktaş d’Istanbul. Daniel Amokachi est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football nigérian, compte tenu de ses superbes performances avec les Super Eagles, mais aussi dans tous les clubs où il a évolué durant sa carrière professionnelle.

L’ancien attaquant de Nasarawa United, âgé de 47 ans, a reçu, ce jeudi 20 août 2020, sa lettre de nomination du ministre nigérian des Sports, Sunday Dare. En tant que assistant spécial sur les sports, Daniel Amokachi devrait conseiller le Président Muhammadu Buhari, sur toutes les questions sportives et pas seulement sur le football pour lequel il est connu.

Le ministre des Sports, Sunday Dare, a annoncé la nomination à la suite d’une lettre du secrétaire du gouvernement, Boss Mustapha, exprimant l’approbation du Président Muhammadu Buhari de la nomination d’Amokachi. La lettre adressée à Amokachi indiquait que le Président Buhari était heureux d’annoncer sa nomination en tant qu’assistant sportif à partir du 11 août. Ce qui représente un honneur pour cet ancien champion.

Dans sa carrière internationale avec le Nigeria, Daniel Amokachi a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1994 et les Jeux Olympiques 1996. Il a aussi contribué aux belles performances du Nigeria à sa première Coupe du monde aux États-Unis, en 1994, et en France 1998. L’ancienne star des Super Eagles a également remporté la Coupe d’Afrique des Nations en tant qu’entraîneur adjoint, en 2013, et a précédemment entraîné l’équipe féminine des moins de 23 ans.

Rappelons par ailleurs que Daniel Amokachi a été nommé plus tôt, cette année, comme Ambassadeur du football du Nigeria, mais il devrait maintenant quitter ces fonctions.