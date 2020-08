Nigeria : Burna Boy dans les pas de Fela Kuti

Une dizaine de jours après sa sortie, Twice as Tall, l’album de Burna Boy, trône fièrement en première place des téléchargements d’Apple Music dans un peu moins de 50 pays. Avec de nombreuses collaborations à succès, celui qu’on désigne comme l’héritier de Fela Kuti a encore de beaux titres à nous faire découvrir.

La musique nigériane est sans aucun doute l’une des plus colorées du continent. 2 Face Idibia, P-Square, Flavour, Chidinma et plus récemment Wizkid puis Davido en ont tracé la voie. Mais Burna Boy qui fait le buzz en ce moment a un véritable statut d’OVNI. Comme le fait remarquer un fan : « Grâce à lui, la pop nigériane est devenue virale. Il a collaboré avec plusieurs artistes américains récompensés aux Grammy Awards et le rappeur Puff Daddy a dit que « Twice as tall » sera l’album de l’année. Burna Boy dit au monde que l’Afrique existe et que nous sommes là pour prendre ce qui nous est dû ». Pour beaucoup, le natif de Port Harcourt est perçu comme l’héritier de Fela Kuti dont il s’inspire énormément.

Le porte flambeau de la musique nigériane

Plus d’une fois, Burna Boy lui-même a revendiqué suivre et s’inspirer de Fela Kuti. Pas forcément étonnant quand on sait que son grand-père était le tout premier manager de Fela. Quoiqu’il en soit, cette espèce de filiation donne surtout une coloration très militante à ses compositions qui ne manquent pas de plaire aussi bien aux Nigérians qu’au reste du monde. Sorti il y a une dizaine de jours, Twice as Tall, son dernier album en date, trône en première place des téléchargements d’Apple Music. L’artiste est très écouté dans 48 pays dont le Ghana, le Kenya, le Niger, la France, le Royaume-Uni et bien d’autres. L’auteur d’African Giant, sorti en 2019, avait déjà fait fort avec des chiffres proches d’un milliard d’écoutes sur toutes les plateformes de streaming.

Avec Twice as Tall, son quatrième album, il a largement dépassé cinq millions d’écoutes une heure après sa sortie rien que sur les plateformes de streaming. Burna Boy a donc la recette du succès et son afropop pousse encore et toujours plus loin, la grandeur de la musique nigériane.