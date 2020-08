Nigeria : A 81 ans, Oba Lamidi Olyiwola Adeyemi III a bon goût pour les jolies femmes

Alaafin de l’Etat d’Oyo, Oba Lamidi Olyiwola Adeyemi III, a rejoint les fidèles musulmans pour célébrer la Tabaski 2020 avec sa famille. Pour cette célébration inédite, le monarque de 81 ans a pris des photos de groupe avec sept de ses belles et plus jeunes femmes. Elles étaient toutes gaiement habillées alors qu’elles entouraient leur mari, assis sur son trône royal.

Alors que les fidèles musulmans du monde entier célébraient l’Aïd el-Kébir, le vendredi 31 juillet, le principal monarque yoruba n’était pas en reste. Lui et les membres de sa famille ont célébré à leur manière cette fête musulmane, commémorant le sacrifice d’Abraham.

Au cours de la célébration, Oba Lamidi Olyiwola Adeyemi III a pris des photos avec des membres de sa famille. Puis sept de ses ravissantes épouses, plus jeunes et à la peau claire, l’ont rejoint pour de belles photos de groupe pour immortaliser l’instant. Elles étaient toutes gaiement vêtues de la même tenue, avec des chaussures et des sacs similaires pour compléter leur sortie.

C’est un secret de polichinelle, Oba Lamidi Adeyemi III a bon goût pour les jolies femmes et plus jeunes. Malgré le fait qu’il ait 81 ans, il est toujours attiré par les belles dames, qui ont l’âge de ses petites-filles. Mais alors que de nombreux Nigérians étaient préoccupés par le degré d’activité du monarque âgé avec ses plus jeunes femmes, l’une d’elle, notamment la Reine Anu, a déclaré que son mari n’était pas un vieil homme.

La mère de deux enfants s’est également adressée à des personnes qui disent qu’elle ressemble à Bobrisky. La reine non dérangée en réponse à la remarque qui est censée être une insulte, demande tout simplement si Bobrisky n’est pas un être humain.