Nigeria : 70 morts dans l’explosion d’un camion-citerne

Au moins 70 personnes ont été tuées et d’autres blessées dans le Nord du Nigeria samedi 18 janvier, lorsqu’un camion-citerne s’est renversé et a déversé du carburant qui a créé une explosion.

« D’après ce rapport, plus de 70 corps ont été retrouvés, 56 personnes ont été blessées et plus de 15 magasins ont été détruits », a indiqué l’Autorité nationale de gestion des urgences dans un communiqué. « Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux pour y être soignés, tandis que les efforts d’identification des défunts se poursuivent.

Un témoin a déclaré que les habitants et les autorités creusaient des tombes en vue d’enterrer les victimes samedi soir conformément aux rites islamiques. Le Niger est un État majoritairement musulman situé dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Plus tôt, Kumar Tsukwam, commandant du secteur du Corps fédéral de sécurité routière pour l’État du Niger, a déclaré que la plupart des victimes étaient des résidents locaux pauvres qui s’étaient précipités pour récupérer l’essence déversée après le renversement du camion.

« Une grande foule de personnes s’est rassemblée pour récupérer du carburant malgré les efforts concertés pour les arrêter », a déclaré Tsukwam dans un communiqué. Le commandant du secteur du Corps fédéral de sécurité routière a déclaré que les pompiers avaient réussi à éteindre l’incendie, au moment où la panique commençait à gagner les populations riveraines du fait de l’intensité des flammes.

Des accidents récurrents

De tels accidents sont devenus monnaie courante dans le plus grand producteur de pétrole d’Afrique, et tuent des dizaines de personnes dans un pays aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis une génération. En effet, l’accident survenu dans l’État du Niger fait suite à une explosion similaire dans l’État de Jigawa, en octobre dernier, qui a tué 147 personnes. Il s’agissait de l’une des pires tragédies de ce type au Nigeria.

Le prix de l’essence au Nigeria a grimpé de plus de 400% depuis que le Président Bola Tinubu a supprimé une subvention vieille de plusieurs décennies lors de son entrée en fonction en mai 2023. Bologi Ibrahim, porte-parole du gouverneur de l’État du Niger, a déclaré que les habitants devraient donner la priorité à leur sécurité lorsque des camions citernes à essence sont impliqués dans des accidents.