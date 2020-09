Nigeria : 28 criminels arrêtés dans l’État du Plateau

L’armée nigériane a annoncé que ses troupes de l’opération Safe Haven ont arrêté 28 criminels, à divers endroits dans l’État du plateau. La semaine dernière également, les troupes ont confirmé l’arrestation de 30 criminels, à Jos et ses environs.

En faisant le point sur les opérations militaires dans le pays, le général de division, John Enenche, coordonnateur de la cellule de communication de la défense, a déclaré que les troupes couvraient toutes les parties de l’État pour le débarrasser des éléments criminels. Plus précisément, a-t-il déclar,é lors d’un raid entre le 13 et le 15 septembre 2020, 25 criminels présumés avaient été arrêtés dans la zone de gouvernement local de Jos North, dans l’État du Plateau. Il a ajouté qu’un pistolet fabriqué localement chargé d’une cartouche de 9 mm avait été récupéré au cours de l’opération.

« Des substances soupçonnées d’être du Cannabis Sativa et d’autres drogues illicites ont également été récupérées par les troupes », a-t-il dit. En outre, le général de division John Enenche a indiqué que, le 16 septembre dernier, les troupes, en collaboration avec des agents du Département des services d’État, Commandement de l’État du Plateau, ont mené une opération de raid sur les cachettes de tireurs présumés dans les communautés de Kurgwi et Kwande, de la région du gouvernement local de Qu’an Pan du Plateau. État, où ils ont appréhendé un présumé trafiquant d’armes, avec 2 fusils à un seul canon, un fusil artisanal, un pistolet artisanal et 12 cartouches.

« Il convient de mentionner que le suspect est un proche associé du tristement célèbre tireur Christopher Ngwu, qui avait été arrêté dans le village de Bakin Ciyawa, le 8 septembre dernier. Les suspects et les objets récupérés ont été remis à l’équipe du DSS pour une action ultérieure », a-t-il informé.

« De même, le 17 septembre dernier, les troupes ont mené une autre opération de raid contre des vendeurs de drogue présumés et des cachettes criminelles dans la ville de Barkin Ladi, dans l’État du Plateau. Les troupes ont appréhendé un trafiquant notoire de drogue, avec de grandes quantités de substances soupçonnées d’être du Cannabis Sativa, entre autres drogues illicites. Le suspect et les pièces à conviction ont été remis à la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) pour suite à donner », a ajouté le général de division John Enenche, qui a ainsi félicité ses troupes, pour cette belle moisson.