Niger : Mahamadou Issoufou chez les soldats à Diffa

Les soldats nigériens en faction à Diffa ont reçu, le 9 novembre dernier, la visite du chef de l’Etat nigérien. Ce voyage a porté sur les multiples questions relatives à la sécurité dans cette partie du pays qui, depuis quelques temps, fait face aux attaques constantes du groupe Boko Haram.

En sa qualité de président de la République et chef suprême des armées, Mahamadou Issoufou s’est adressé, au cours de son voyage à Diffa, aux soldats nigériens, français et américains : « Aujourd’hui, je me fais le devoir de venir personnellement pour m’adresser à vous directement. Vous qui êtes physiquement engagés sur le terrain pour combattre jusqu’à l’éradication totale du groupe terroriste Boko Haram ».

Une visite qui motive

Pour essayer de circonscrire les problèmes sécuritaires récurrents à Diffa, le Président Issoufou a conduit un conseil de défense extraordinaire délocalisé dans la région et n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance aux soldats présents sur le terrain. Après ce voyage, le président de la République du Niger a, pour la première fois, conduit un conseil national de sécurité concernant la zone de Diffa. A ce propos, Bazoum Mohamed, ministre d’Etat à l’Intérieur, s’est exprimé : « Le président de la République a donné des instructions qui, de notre point de vue, vont changer fondamentalement la situation ».

Il faut rappeler que depuis 2015, un peu plus de 1300 éléments de Boko Haram ont été mis hors d’état de nuire.