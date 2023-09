Niger : le Français Stéphane Jullien désormais libre de ses mouvements

Le Français Stéphane Jullien, arrêté le 8 septembre 2023 par les forces de sécurité nigériennes, a recouvré sa liberté, ce mercredi. Après une demande formelle de la France.

Quelques jours après l’annonce de son arrestation et la demande de sa libération par son pays, Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger, établi au Niger, a recouvré sa liberté. C’est le Quai d’Orsay qui a donné l’information, ce jeudi. « La France se réjouit de la libération de M. Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger, intervenue au Niger, le 13 septembre 2023 », a déclaré, dans un communiqué, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre.

Les forces de sécurité nigériennes avaient mis aux arrêts le chef d’entreprise, le 8 septembre dernier. Quatre jours plus tard, la France est montée au créneau pour exiger sa libération. « La France suit avec la plus grande attention la situation de M. Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger basé au Niger, arrêté, le 8 septembre, par les forces de sécurité nigériennes. Elle appelle à sa libération immédiate. Depuis le premier jour, notre ambassade est pleinement mobilisée pour assurer la protection consulaire à notre compatriote », avait déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une affaire de tenues militaires

Stéphane Jullien a été élu par les Français résidant au Niger pour les représenter. Et assurer la liaison avec les services diplomatiques français. Cet homme d’affaires établi au Niger, depuis environ 18 ans, fait partie des Français ayant décidé de continuer à vivre dans ce pays, en dépit des évacuations conduites par la France au lendemain du coup d’État du 26 juillet. Début août, à l’occasion d’une interview accordée à RFI, Stéphane Jullien déclarait : « Nous, à partir du moment où on nous laisse travailler, où on peut continuer à travailler (…). Personnellement, je ne pense pas qu’on ait de vrais problèmes. Les problèmes qu’il peut y avoir, ce seraient plutôt des problèmes isolés, des gens qui veulent se venger. Mais ça restera isolé, ça peut arriver, mais ce sera isolé ».

Selon le site Afrique sur 7, le Français a été arrêté pour complicité d’atteinte à la sécurité nationale au Niger. Une fouille aurait permis de retrouver des tenues militaires burkinabè dans la camionnette de sa société sollicitée pour un déménagement d’effets personnels de l’ambassade de France au Niger sous blocus. Après interrogatoire, il aurait été révélé que lesdites tenues appartiendraient à un attaché de défense français précédemment en poste au Burkina Faso. Interrogé comme témoin dans cette affaire, Stéphane Jullien a alors été gardé par les forces de sécurité. Jusqu’à sa libération, ce mercredi.