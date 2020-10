Niger : l’Arabie Saoudite débloque plus d’un milliard pour l’OCI

Niamey abritera le la 47ème session du comité des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), du 27 au 28 novembre 2020. Pour appuyer le Niger dans l’organisation de cet événement international, l’Arabie Saoudite a débloqué 2,5 millions de dollars (1,3 milliard FCFA).

Le chèque a déjà été remis au ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Kalla Ankourao, par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du royaume de l’Arabie Saoudite au Niger, Oumar Zakaria.

Selon le diplomate saoudien, c’est en réponse à la requête du Niger que le gouvernement de son pays a bien voulu accorder cette contribution pour la bonne organisation et un plein succès de cette importante rencontre de l’OCI.

Le ministre nigérien des Affaires étrangères a, pour sa part, remercié l’Arabie Saoudite « pour ce geste combien important pour nous », avant de rappeler que la Conférence avait été prévue pour se tenir en avril 2020, avant d’être reportée pour cause de la pandémie liée au Covid-19.

« C’est parce que nous voulons que toute la Oumma islamique se retrouve à Niamey pour cette rencontre destinée à examiner toutes les questions internationales et les questions de la communauté islamique que nous l’avons reportée », a ensuite expliqué le chef de la diplomatie nigérienne, précisant que c’est « compte tenu du coût de l’organisation d’un tel évènement que le royaume d’Arabie Saoudite a bien voulu accompagner le Niger à travers cet appui budgétaire ».

Le ministre Kalla Ankourao a remercié l’Arabie Saoudite pour ce geste et a demandé au chargé d’affaires de transmettre au gouvernement et au peuple du royaume d’Arabie Saoudite, tous les remerciements du peuple et du gouvernement nigériens.

Avec ses 57 pays membres, l’OCI se positionne comme la plus importante organisation mondiale après le système des Nations-Unies. Tous les pays membres ainsi que les organisations internationales partenaires seront présents à Niamey, selon les sources officielles.