Niger : l’appel sans ambiguïté du fondateur d’Opinions Jeunes

« Aujourd’hui, je souhaite exprimer mon soutien indéfectible à la démocratie et partager mes préoccupations concernant les coups d’Etat militaires. Il est essentiel que nous, en tant que peuple, défendions les valeurs démocratiques et nous assurions que nos dirigeants politiques soient transparents et responsables envers nous.

Je crois fermement que les candidats politiques doivent faire, peuvent faire preuve de conviction dans leurs arguments. Nous devons les exhorter à pousser le peuple à voter en exposant clairement leurs programmes et en assumant leur position vis-à-vis de la France en tant qu’allié. De plus, il est crucial qu’ils se prononcent sur des questions clés telles que le franc CFA, afin que nous puissions mieux comprendre leurs positions avant les élections.

« J’invite les militaires à retourner dans les casernes »

Je suis convaincu que la démocratie ne peut être renforcée que si les militaires se mettent au service de celle-ci. Je les invite donc à retourner dans les casernes et à soutenir notre système démocratique. Nous devons respecter les lois qui régissent notre pays et empêcher les coups d’Etat de saper nos institutions.

Enfin, il est important de reconnaître que la France n’est pas la seule responsable de notre mauvaise gouvernance. Nous les citoyens, avons également notre part de responsabilité. L’heure est venue de mettre fin à ces cycles de coups d’Etat et de choisir la voie de la démocratie. C’est en exprimant massivement notre volonté à travers les urnes, tous les cinq ans, que nous pourrons réellement faire entendre notre voix.

Ensemble, Nous pouvons rétablir la démocratie au Niger et garantir un avenir meilleur pour notre pays. Faisons en sorte que nos voix soient respectées.

Je choisis la démocratie et j’espère que vous vous joindrez à moi dans cette lutte avec Opinions Jeunes« .