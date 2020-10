Niger : important appui matériel du Nigeria pour soutenir le processus électoral

Les relations entre le Niger et le Nigeria sont au beau fixe. Une preuve supplémentaire de ces rapports de qualité a été apportée ce week-end. Le Nigeria a en effet procédé à un important don de matériels roulants et d’ordinateurs à la CENI pour soutenir le processus électoral au Niger.

L’appui apporté par le Nigeria au Niger est composé d’une cinquantaine de véhicules 4×4 de marque Toyota Hilux, une centaine de motos et une centaine d’ordinateurs portables. Ce matériel officiellement réceptionné par M. Alkache Alhada, ministre nigérien en charge de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses des mains de SE. Tahiru Haliru, ambassadeur du Nigeria à Niamey, permettra d’organiser au mieux les prochaines élections générales. Était également présent à la cérémonie, M. Issaka Souna, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Le Niger vers un nouveau tournant démocratique

Nombreux sont ces partenaires du Niger qui expriment leur soutien au processus électoral que connaitra le Niger dans peu de temps. Le Nigeria quant à lui, à travers la voix de SE Tahiru Haliru, son ambassadeur au Niger, n’a pas manqué de s’exprimer : « Nous espérons et prions pour que ces élections soient libres, justes et pacifiques. La qualité de la coopération nigéro-nigériane n’est plus à démontrer. Nos deux pays sont des nations sœurs, au-delà de la diplomatie, comme l’illustre la relation empreinte de fraternité au plus haut sommet de nos deux Etats, entre SE Issoufou Mahamadou et SE Muhammadu Buhari ».

Issaka Souna, le président de la CENI quant à lui, a assuré que « ces biens vont être bien utilisés avec la plus grande transparence, afin que les élections elles-mêmes soient organisées de la manière la plus transparente possible ». Précisons que le Nigeria est plutôt coutumier du fait quand il s’agit de soutenir les élections. En 2016, le Bénin avait, à l’instar du Niger, reçu du matériel roulant de la part de son grand voisin.