Niger : découverte d’un nouveau dinosaure géant vieux de 95 millions d’années

Un nouveau dinosaure géant, le Spinosaurus mirabilis, découvert au Niger. Ce prédateur amphibie vivait il y a 95 millions d’années.

Une découverte majeure place le Niger au cœur de l’actualité scientifique mondiale. Un nouveau dinosaure, baptisé Spinosaurus mirabilis, a été identifié dans le désert nigérien. Ce géant amphibie vivait il y a environ 95 millions d’années, lorsque le Sahara était une vaste zone marécageuse. L’étude, publiée dans la revue américaine Science, met en lumière la richesse paléontologique du pays.

Un géant des marais révélé dans le désert

Les ossements ont été mis au jour lors d’expéditions scientifiques menées en 2019 puis en 2022 dans le désert au nord de Tesker, dans le centre du Niger. Sous la direction du paléontologue américain Paul Sereno, professeur à l’Université de Chicago, une équipe d’une vingtaine de chercheurs a fouillé la région pendant plusieurs mois.

Le résultat est spectaculaire : un dinosaure estimé à douze mètres de long pour un poids compris entre cinq et sept tonnes. Selon les spécialistes, il s’agirait du plus grand spécimen de ce type identifié jusqu’ici dans le Sahara nigérien.

Une crête spectaculaire et un profil de prédateur

Le Spinosaurus mirabilis se distingue par une impressionnante crête osseuse en forme de sabre, pouvant atteindre cinquante centimètres. Cette excroissance située sur le crâne pourrait avoir eu un rôle ornemental ou de signalement visuel.

Son museau allongé rappelle celui d’un crocodile. Ses narines, placées en arrière, lui permettaient de plonger partiellement la tête dans l’eau pour capturer ses proies. Cette morphologie confirme son adaptation à un environnement amphibie.

Un chasseur entre terre et eau

Les chercheurs estiment que ce dinosaure évoluait dans des zones marécageuses et lacustres, entourées de forêts. Il chassait probablement des poissons dans des eaux profondes, ce qui en faisait à la fois un animal terrestre et semi-aquatique.

Le contraste est saisissant : aujourd’hui désertique, cette région du Niger était autrefois un écosystème riche en vie. Le site est désormais considéré comme un véritable « cimetière de dinosaures ».

Vers une valorisation scientifique au Niger

Aucune nouvelle mission n’est prévue pour le moment. Les chercheurs se concentrent sur l’analyse des fossiles récoltés.

À terme, ces découvertes pourraient être exposées au public. Le Niger envisage depuis plusieurs années la construction de deux musées dédiés à l’archéologie et à la paléontologie à Niamey et Agadez.

Cette découverte renforce le potentiel scientifique et patrimonial du pays, appelé à devenir une référence en matière de recherche paléontologique en Afrique.

