Ne laisser personne de côté : comment informer les personnes sourdes pendant la pandémie

« Je comprends maintenant à quel point il est crucial d’être inclusif dans notre communication et d’utiliser les bons canaux pour atteindre différentes catégories de la population » dit Charles Sako, un migrant de retour en Côte d’Ivoire.

Sako est l’un des Volontaires du programme Migrants as Messengers déterminés à mettre fin à la pandémie. Après avoir suivi une formation sur la création de vidéos durant un séminaire organisé par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), il a commencé à créer du contenu numérique pour sensibiliser le public sur les mesures préventives contre la COVID-19.

« Grâce à la formation en création de contenu que j’ai suivie à travers le projet Migrants as Messengers, je me sens plus à l’aise sur le terrain. Cela me permet d’améliorer les actions que nous menons contre le virus ».

Estimant que les informations fournies doivent être accessibles à tous, afin que personne ne soit laissé pour compte, Sako a travaillé avec Mahmoud Ouedraogo, un interprète en langage des signes. Cette collaboration a été rendue possible grâce au programme Migrants as Messengers qui collabore avec l’Association des Sourds Muets Musulmans de Côte d’Ivoire (ASMCI) pour réaliser des vidéos luttant contre la propagation du virus.

« Je suis très touché par cette action des migrants de retour engagés comme volontaires, qui promeut l’inclusion pour tous en prenant en compte les besoins de communication spécifiques des populations sourdes » a déclaré le vice-président de l’ASMCI.

Ensemble, ils ont réalisé une vidéo de sensibilisation accessible pour la population sourde et malentendante de Côte d’Ivoire.

“L’activité m’a permis de découvrir le fonctionnement d’une association de personnes en situation de handicap. En plus d’apprendre à lire et à écrire, certains bénéficient même de formations qualifiantes, en pâtisserie ou en couture par exemple » dit Sako.

Dans cette vidéo, Sako insiste sur l’importance de se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et d’éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux à l’extérieur pour empêcher le virus de se répandre.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Grâce au travail des Volontaires, l’inclusion est au cœur de la campagne de sensibilisation menée par Migrants as Messengers contre la COVID-19.

L’OIM est signataire de la Charte pour l’Inclusion des Personnes Handicapées dans l’Action Humanitaire qui vise à adapter ses interventions aux besoins spécifiques des individus depuis le 17 juillet 2017.