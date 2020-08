NBA : Michael Jordan, Magic Johnson, Lebron James, Kobe Bryant…, les plus riches de tous les temps

Les joueurs NBA les plus riches de tous les temps ont parcouru un long chemin pour se faire un nom dans le basketball. La carrière de certains de ces joueurs s’étend sur des décennies d’excellentes réalisations. La NBA est le plus grand championnat de basketball au monde, qui a révélé les joueurs les plus riches de tous les temps de cette discipline sportive.

On se souvient encore aujourd’hui d’un certain Michael Jordan et autre Magic Johnson…, pour leurs fantastiques prouesses au basketball. Les amateurs de basketball continuent de se souvenir d’eux. Les joueurs NBA les plus riches de tous les temps, sont des hommes familiers qui ont été les meilleurs de leur époque.

Michael Jordan, évoluait pour les Chicago Bulls et on se souvient de lui comme étant l’un des plus grands joueurs de la NBA. Il a remporté de nombreux championnats dans l’équipe et a reçu le trophée «MVP» à six reprises. Il avait un talent exceptionnel en basketball. Son salaire annuel était de 4 millions de dollars et il est l’un des joueurs les plus riches de la NBA de l’histoire. Aujourd’hui, sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars et fait partie des Afro-Américains les plus riches des États-Unis.

À la 2ème place, on retrouve Junior Bridgeman, qui a joué pour les Milwaukee Bucks, mais n’était pas un joueur célèbre de basketball. Il était dans la NBA pendant 12 ans jusqu’à sa retraite. Au cours de ses années de performance, il a reçu un salaire annuel de 350 millions de dollars, puisqu’il n’a jamais été sous contrat. Il a ensuite démarré une entreprise de restauration rapide.

Magic Johnson a joué pour les Lakers. Son talent unique lui a permis de placer l’équipe des Lakers au sommet de la NBA. Il a ainsi remporté cinq championnats NBA et trois «MVP» dans sa carrière. Il a été 12 fois vainqueur des All-star et on se souvient qu’il est le joueur avec le contrat le plus cher de l’histoire de la NBA, avec un salaire annuel d’un million de dollars. Il arrive à la 3ème place, devant Kobe Bryant. Ce dernier a travaillé dur pour se faire un nom dans le monde du basketball. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps dans le jeu.

Kobe Bryant a remporté 18 apparitions d’étoiles et un trophée «MVP» de la ligue. De plus, il avait une grande passion pour le jeu et a même lancé la Mamba Mentality pour inspirer les fans du monde entier. Il gagnait un salaire annuel de 25 millions de dollars, jusqu’à sa mort, en janvier de cette année. Il est tombé dans la catégorie des joueurs les plus riches de la NBA de tous les temps sur la liste de 2020, et sa femme héritera bientôt d’une grande partie de sa richesse.

Lebron James fait partie de l’équipe des Lakers et est aujourd’hui le joueur le mieux payé de la planète. Il est connu pour faire des passes incroyables sur le terrain de basket, et il a accompli beaucoup de choses au fil des ans depuis ses débuts en 2002. Il a remporté le trophée de la recrue de l’année et quatre titres de «MVP» et fait 16 apparitions dans des matchs des étoiles. Il touche un salaire annuel de 37,44 millions de dollars et restera dans l’histoire comme l’un des joueurs les plus riches de la NBA. Il a récemment acheté un manoir cher en juin.