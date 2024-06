Nawel Ben Kraïem : Une artiste aux multiples talents

Nawel Ben Kraïem est une artiste franco-tunisienne dont le parcours est riche et diversifié. Née en Tunisie, elle a grandi entre Tunis et Paris, s’imprégnant des cultures et des traditions des deux rives de la Méditerranée. Cette dualité culturelle se reflète dans son œuvre, où elle mêle avec brio musique, poésie et engagement social.

Musique et inspirations

Nawel Ben Kraïem se distingue par sa voix puissante et son style musical éclectique. Sa musique est un savant mélange de pop, de rock, de musique orientale et de jazz. Elle chante en français, en arabe et parfois en anglais, naviguant avec aisance entre ces langues pour exprimer des émotions et des histoires universelles. Ses chansons abordent l’amour, l’exil, mais aussi la quête identitaire et les luttes sociales.

Elle s’inspire autant de la musique traditionnelle tunisienne que de la chanson française, en passant par des artistes contemporains internationaux. Cette richesse musicale lui permet de créer des morceaux uniques qui touchent un large public, aussi bien en Europe qu’en Afrique du Nord.

Engagement et militantisme

Nawel Ben Kraïem est une artiste talentueuse et une militante engagée. Elle utilise sa notoriété et sa musique pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Notamment la liberté d’expression, les droits des femmes et la justice sociale. Elle participe régulièrement à des événements et des festivals dédiés à ces thèmes et n’hésite pas à prendre position publiquement sur des sujets controversés.

Son engagement se manifeste également dans ses textes, où elle aborde des sujets délicats avec sensibilité et profondeur. Que ce soit pour dénoncer les injustices ou pour célébrer la résilience humaine, Nawel Ben Kraïem reste fidèle à ses convictions et utilise son art comme un vecteur de changement.

Projets et réalisations

Nawel Ben Kraïem a sorti plusieurs albums et EPs qui ont reçu un accueil chaleureux de la part du public et des critiques. Ses performances scéniques sont particulièrement appréciées pour leur intensité et leur sincérité. Elle a collaboré avec de nombreux artistes et musiciens de renom, enrichissant ainsi son répertoire et son expérience.

En parallèle de sa carrière musicale, Nawel s’implique dans des projets artistiques variés, allant de la poésie à la performance théâtrale. Elle explore constamment de nouveaux moyens d’expression, cherchant à repousser les limites de son art.

Actualité : « 3arabic Touch » et nouveaux projets

Nawel Ben Kraïem célèbre actuellement ses dix ans de carrière solo avec la sortie de la compilation « 3arabic Touch ». Ce projet réunit onze titres, dont neuf rééditions de chansons extraites de ses projets passés et deux titres inédits. Parmi les rééditions, on retrouve « Safsari », récemment entendue dans la série populaire « Al Rawabi School for Girls » saison 2 sur Netflix. Les titres inédits incluent « Shems », une chanson poétique pop et lumineuse, ainsi qu’une reprise émouvante du poème « Jawaz al Safar » de Mahmoud Darwich. Sa voix puissante et engagée sur des rythmes rock, folk ou nord-africains font d’elle l’une des artistes les plus vibrantes et modernes de sa génération.

En parallèle, Nawel publiera son deuxième recueil de poésie, “Le corps don”, le 12 juin aux éditions Bruno Doucey, poursuivant ainsi son exploration des formes artistiques variées. Nawel Ben Kraïem est une artiste rare dont la voix est porteuse d’espoir et de changement.