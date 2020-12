Natation : Makwabarara bat le record de Coventry

La nageuse junior zimbabwéenne, Mikayla Makwabarara, continue de briller dans la piscine, battant des records et remportant des courses. Son entraîneur, Malcolm Cocks, a déclaré que le fait qu’elle batte des records mérite beaucoup de respect, ajoutant que leur objectif était de la préparer à des compétitions de grande envergure.

« Elle a battu un record de Kirsty Coventry qui était debout depuis 25 ans. C’était pour les filles de 12 ans 100 libre, le temps de Kirsty était de 1 minute 4,34 secondes. Le nouveau temps de Mikayla était de 1 minute 3,97 secondes. Nous prenons les choses étape par étape. Bien sûr, tout record de Kirsty de si longue date qui est battu mérite beaucoup de respect, elle a également réalisé plusieurs chronos de qualification SAJN, cette saison. South African Junior Nationals est la première compétition par groupe d’âge en Afrique du Sud. Cette compétition doit se tenir en avril 2021 à Durban, notre objectif est donc de nous préparer et de bien faire dans ce domaine où elle nagera contre les meilleurs de son âge. Nous espérons également nous améliorer lors de nos nationaux zimbabwéens qui auront lieu à Harare à partir du 18 février 2021 », a déclaré Malcolm Cocks, entraîneur de la jeune Mikayla Makwabarara.

Il a également magnifié le sérieux et la détermination de la petite Mikayla Makwabarara, qui agit sur les conseils qui lui sont donnés et s’entraîne dur, ce qui la rend différente des autres nageuses locales. « Lors de la récente tenue de Harare Champs, Mikayla a remporté 8 médailles d’or individuelles, 3 d’argent et 1 de bronze. Elle a également remporté le prix de la meilleure nageuse du groupe d’âge (12 ans). Je dirais que ses principaux attributs qui la distinguent de ses pairs localement sont : elle assiste régulièrement aux entraînements, s’entraîne dur, écoute toujours et agit sur les conseils de son coach, croit en elle-même et au programme, mais a probablement surtout ce grand désir de ne pas être battu en compétition », a-t-il indiqué.

Mikayla Makwabarara a placé la barre haute lorsqu’elle a battu un record de longue date du 100m nage libre établi par l’icône de la natation, Kirsty Coventry, aux Championnats seniors de natation amateur de Harare. L’élève du Bishopslea Junior School a nagé 1’03’’97 s pour battre le record du 100m nage libre de 1’04’’34 s établi par Coventry en 1995 dans la tranche d’âge des 12 ans.

Cependant, Malcolm Cocks a indiqué que bien que Mikayla Makwabarara ait encore un long chemin à parcourir dans sa carrière, elle n’est pas proche d’être une Kirsty, mais ils espèrent qu’elle continuera à s’améliorer pour essayer de se rapprocher de son idole de la piscine.