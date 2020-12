Natation : le Tunisien Ayoub Hafnaoui vainqueur en 500 et 800 mètres libres

Le nageur tunisien Ayoub Hafnaoui (18 ans) a réalisé une belle performance, en remportant les finales du 400m et 800m lors des championnats de France, qui se sont déroulés, pour la première fois, en bassin de 50m, à Saint-Raphaël (Sud de la France).

Le jeune Ayoub Hafnaoui s’est d’abord imposé en finale des 400 mètres nage libre avec un chrono de 3’50’’22 devant Logan Fontaine, Joris Bouchaut et David Aubry. Il a récidivé en finale des 800 mètres nage libre avec un chrono de 7’52’’58 devant David Aubry, Marc-Antoine Olivier et Joris Bouchaut.

La priorité de la Fédération tunisienne de natation a été accordée aux nageurs qualifiables aux Jeux de Tokyo. Cinq nageurs ont été retenus pour prendre part à ce championnat. Il s’agit de Mehdi Laajili (200m, 400m et 800m nage libre), Wassim Elloumi (50m, 100m et 200m brasse), Mohamed Ali Chaouachi (200m et 400m nage libre) qui résident tous les trois en France, et Adnène Béji (50m, 100m et 200m) qui poursuit ses études en Serbie.

L’objectif de ces quatre nageurs était de réaliser les minimas « B » de participation aux Olympiades. Le cinquième nageur tunisien devant participer au championnat de France qui n’était autre que Ayoub Hafnaoui, est déjà qualifié aux Jeux de Tokyo, sur 800 mètres. Il devait ainsi réaliser les minimas des 400m nage libre et 1.500m, en vue de prendre part à trois épreuves à Tokyo, à savoir les 400m, 800m et 1.500m.