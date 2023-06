Naby Keita quitte Liverpool pour le Werder Brême

C’est un très beau coup que vient de réaliser le Werder de Brème sur le marché des transferts. Le club allemand officialise l’arrivée de Naby Keita en provenance de Liverpool. Mais surtout, le capitaine de l’équipe nationale de Guinée arrive libre, sans aucune indemnité de transfert à verser.

« C’est bien vrai : le SV Werder a signé Naby #Keïta. Le milieu de terrain de 28 ans arrive par un transfert gratuit. Bienvenue Naby ! » a déclaré sur son compte twitter le Werder de Brème. Un très joli coup du mercato qui va permettre au club 4 fois champion d’Allemagne de viser la première partie du tableau en Bundesliga la saison prochaine.

Naby Keita est un footballeur international guinéen né le 10 février 1995 à Conakry. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2013 au FC Istres (deuxième division française). Il il évolue pendant une saison avant de rejoindre l’Autriche en 2014. C’est là, au Red Bull Salzbourg, qu’il va être découvert par le monde du football international. Avec les Rotten Bullen il remporte trois titres de champion d’Autriche avant de partir chez le grand voisin en Allemagne, au RB Leipzig. Un palier vite franchi par Naby Keita qui s’impose en Bundesliga, qualifiant son club pour la Ligue des Champions. Mais repéré par Liverpool, il rejoint le mythique club anglais en 2018, après deux saisons en Allemagne pour un transfert estimé à 60 millions d’euros.

Un parcours chaotique en premier League pour Naby Keita

Son transfert à Liverpool, ou il retrouve les stars africaines Sadio Mané et Mohamed Salah, a été un record pour le club à l’époque. Les débuts sont prometteurs, Keita contribue à la victoire de Liverpool en Ligue des champions en 2019 et est un élément important du titre de champion d’Angleterre en 2020. Il participe même avec les Reds à la Coupe du monde des Clubs où il marque un but. Mais trop souvent blessés, il rate rapidement la majorité des matchs et termine la saison 2022-2023 avec seulement 8 rencontres au compteur. Des blessures qui sont sans doute la contrepartie de son activité incessante sur le terrain.

Sur le plan international, Naby Keita est capitaine de l’équipe nationale de Guinée. Il a fait ses débuts internationaux en 2014 et a depuis participé à plusieurs compétitions internationales, notamment la Coupe d’Afrique des Nations. C’est un éléments incontournable du Sily national