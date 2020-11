Museveni accuse des homosexuels de financer un parti d’opposition

Le Président Yoweri Katuga Museveni a pointé du doigt des groupes étrangers et des homosexuels qu’il accuse de financer certains groupes d’opposition envue de provoquer l’instabilité en Ouganda, à travers des émeutes sporadiques.

Yoweri Katuga Museveni, s’exprimant lors d’une de ses sorties en lien avec la campagne, à Kotido, a déclaré que les étrangers et les groupes homosexuels finançant des émeutes dans l’unique but de provoquer des troubles en Ouganda recevront une réponse à la dimension de leurs actes.

Le Président ougandais traitait des questions concernant les émeutes à Kampala qui ont été déclenchées par l’arrestation du porte-drapeau présidentiel de la Plateforme de l’unité nationale (NUP), Robert Kyagulanyi Ssentamu alias « Bobi Wine ».

Les émeutes ont eu lieu à Kampala et dans les environs, entraînant la mort d’au moins 37 personnes et faisant plus de 60 blessés. « Certains de ces groupes sont utilisés par des étrangers, des homosexuels et d’autres qui n’aiment pas la stabilité et l’indépendance de l’Ouganda, mais ils découvriront ce qu’ils recherchent », a déclaré Museveni.

Museveni a indiqué que ceux qui ont déclenché des émeutes « regretteront » parce qu’ils pénètrent sur un terrain réservé au gouvernement et au Mouvement de résistance nationale (NRM). « Ceux qui ont attaqué les gens du NRM dans la région de Kampala vont bientôt perdre cet appétit, ils sont entrés dans une zone que nous connaissons très bien, la zone de combat, ils le regretteront », a-t-il ajouté.