Mugabe : un cadeau de quelques millions de dollars pour une retraite heureuse

Quelles sont les raisons qui ont finalement conduit à la démission de Robert Mugabe ? La pression de l’armée, sa destitution par le Parlement ? Il semble au final que cela soit plutôt la promesse de l’immunité et un parachute doré de quelques millions de dollars aient convaincu l’ancien président du Zimbabwe de partir sans esclandre.

The Observer« , l’édition du dimanche du « Guardian » britannique, rapporte qu’un paiement immédiat d’environ cinq millions de dollars aurait été donné à Robert Mugabe, 93 ans, pour qu’il démissionne de son poste de président du Zimbabwe. Un parachute doré qui serait complété de l’engagement de maintenir son salaire présidentiel de 150 000 $ jusqu’à la fin de sa vie.

Après sa mort, sa femme Grace Mugabe devrait alors recevoir la moitié de la somme jusqu’à la fin de sa propre vie. Le couple devrait également être autorisé à rester dans sa luxueuse propriété dans la capitale Harare, les frais de personnel, de sécurité, de voyage à l’étranger et de soins médicaux seraient à la charge de l’Etat.

Doute constitutionnel

Au total, les dépenses engagées s’élèveraient à pas moins de dix millions de dollars américains. En parallèle, il aurait été convenu que Robert Mugabe se verrait accorder une immunité complète par les nouveaux dirigeants.

« Nous ne connaissons pas d’accord avec Mugabe, et un tel accord financier serait contraire à la Constitution », a déclaré Douglas Mwonzora, secrétaire général du principal parti d’opposition, le »Mouvement pour le changement démocratique« . « En ce qui concerne la constitution, Mugabe est un président déchargé et ne peut donc pas invoquer l’immunité contre les violations pénales ou civiles au cours de son mandat pour eux-mêmes a-t-il précisé »

Pendant ce temps, un tribunal de Harare a déclaré vendredi que le renversement de Mugabe par l’armée était légal. L’action de l’armée avait pour objectif « d’empêcher les membres de l’ancien président Robert Mugabe d’acquérir illégalement le pouvoir » et était donc « constitutionnelle ».

La décision rapide du tribunal sème des doutes quant à l’indépendance de la magistrature sous le nouveau gouvernement. Auparavant, un autre tribunal avait déjà condamné le renvoi de Mnangagwa par Mugabe en tant que vice-président. « Deux jugements incroyables », a écrit sur Twitter le représentant de Human Rights Watch en Afrique australe.

Breaking: #Zimbabwe High Court on 24 Nov, day #Mnangagwa was sworn in, issued two incredible judgments – 1.) The Military takeover of #Mugabe's gvt was Constitutional, & 2.) #Mugabe's firing of #Mnangagwa from as VP in gvt was null & void. Strange, captured judiciary??? pic.twitter.com/Jp5gV1qWiv

— Dewa Mavhinga (@dewamavhinga) 25 novembre 2017