Mozambique : Venancio Mondlane appelle à 3 jours de manifestations

Venancio Mondlane appelle à trois jours de manifestations au Mozambique pour contester les résultats des élections, amplifiant les tensions post-électorales.

Le Mozambique est en proie à de vives tensions politiques après les élections d’octobre dernier. Venancio Mondlane, candidat de l’opposition à la présidentielle, a lancé un appel persistant à trois jours de manifestations, de mercredi à vendredi, visant à contester les résultats des élections, qu’il qualifie de « frauduleuses ». Mondlane, qui a dû fuir le pays pour des raisons de sécurité, incite ses partisans à manifester dans tout le pays et à se « défendre avec toutes les armes possibles et imaginables ». Ce climat tendu survient alors que les violences post-électorales ont déjà fait une trentaine de morts, y compris des figures de l’opposition assassinées en plein jour.

La jeunesse en quête de renouveau

La contestation gagne surtout les jeunes Mozambicains, lassés de l’héritage du Frelimo, parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1975. Pour eux, l’époque de la lutte pour l’indépendance appartient au passé, et les promesses de ce régime historique ne répondent plus aux besoins actuels. Mondlane, qui s’est éloigné du Frelimo pour rejoindre l’opposition, incarne cet espoir de renouveau pour une jeunesse en quête d’opportunités. Par ses discours, il aborde des sujets concrets tels que l’emploi et le logement, en résonance avec les préoccupations des jeunes.

Vers une paralysie du pays

La stratégie de Mondlane va au-delà des manifestations urbaines : il appelle à un blocage total des axes économiques, notamment le corridor de Maputo, essentiel pour le commerce avec l’Afrique du Sud. Il exhorte ses partisans à interrompre leur passage pour marquer leur désapprobation face au Frelimo et à la Commission électorale, accusés de manipulations. Cette mobilisation pourrait entraîner des perturbations économiques importantes et met le gouvernement dans une position délicate, tiraillé entre la nécessité de maintenir l’ordre et la pression internationale en faveur du respect des droits des manifestants.