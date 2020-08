Monique Mawulawe Agbedekpui couronnée Miss Ghana 2020

Après des semaines de travail implacable, Monique Mawulawe Agbedekpui a été couronnée Miss Ghana 2020. L’événement qui a eu lieu au Théâtre national d’Accra et a vu seize femmes se battre pour la couronne tant convoitée. Le spectacle a été assuré par des performances d’Okyeame et d’autres grands artistes ghanéens.

Monique Mawulawe Agbedekpui (23 ans), de la région de la Volta, a été couronnée Miss Ghana 2020 et conservera la couronne jusqu’en 2021, date à laquelle elle la remettra à une autre reine. Elle succède à Miss Ghana 2019 Rebecca Kwabi et représentera, l’année prochaine, le Ghana, à la 70ème édition du concours de Miss Monde, qui aura lieu en 2021. Les première et deuxième Dauphines sont Annalisa Anangfio et Issabella Agbo.

Avec la couronne, Monique Mawulawe Agbedekpui fera du bénévolat à la Fondation Exclusive Events Ghana / Miss Ghana et bénéficiera d’un abonnement d’un an à la salle de sport platine, au centre de santé de Pippa et d’autres cadeaux de sponsors. Il faut dire que Miss Ghana 2020 était initialement prévue pour mai 2020 mais a dû être reportée en raison de la pandémie du Covid-19. La grande finale virtuelle a été diffusée en direct via Lalafio.

Pour la petite histoire, le plus grand et le plus ancien concours de beauté national au Ghana a eu lieu pour la première fois en 1957, avec Monica Amekoafia comme première gagnante. C’était une initiative du premier Président du Ghana, Kwame Nkrumah, pour offrir à la femme ghanéenne indépendante une plateforme pour avoir un impact positif sur la société. Miss Ghana est actuellement organisée et gérée par Exclusive Events Ghana, une société de gestion d’événements dirigée par l’ancienne titulaire du titre, Inna Mariam Patty.

Le Ghana a rejoint Miss Monde pour la première fois en 1959 et le meilleur classement du pays à ce jour dans le concours international a été le deuxième finaliste en 2013 avec Carranzar Shooter. Le pays se classe actuellement au 76ème rang du classement Missosology Big.