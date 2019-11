Mondial U17 : Franco Tongya Heubang recale (encore) le Cameroun !

Âgé de 17 ans seulement, le jeune attaquant qui évolue sous les couleurs de la Juventus en Italie, est déjà considéré comme une valeur sûre du football mondial. D’origine camerounaise, Franco Tongya Heubang participe actuellement à la Coupe du monde des moins de 17 ans avec l’équipe d’Italie.

Titulaire indiscutable aussi bien avec les catégories jeunes de la Juventus qu’avec celles de l’équipe nationale d’Italie, il a été approché par la Fédération camerounaise et s’est exprimé sur ce sujet en marge de la défaite de l’Italie contre le Paraguay. Face aux médias camerounais présents à la Coupe du monde au Brésil, le jeune prodige a tenu à rappeler d’abord ses origines

« Mes parents sont Camerounais. Ma mère et mon père sont nés à Douala et ils vivent en Italie depuis 20 ans ». Le natif de Turin a ensuite évoqué la Fédération camerounaise et les avances qu’elle lui faisait : « La Fédération camerounaise m’a contacté à de nombreuses reprises pour évoluer chez les jeunes, chose que j’ai refusée (…). Je me suis déjà posé la question de jouer pour le Cameroun ou pas. Pour le moment, je ne sais pas. Je suis Italien. J’ai vécu en Italie et je me sens Italien ».

Espérons que Franco Tongya Heubang ne fasse pas le même choix que l’autre prodige âgé lui aussi de 17 ans, Ansumane Fati, dit Ansu Fati, évoluant au FC Barcelone, né en Guinée-Bissau, mais qui a récemment choisi de porter les couleurs de l’Espagne.