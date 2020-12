Mondial féminin 2023 : l’Afrique aura 4 représentants

Contrairement aux présentes éditions, l’Afrique aura désormais quatre représentants directs en phase finale de la Coupe du monde féminine 2023, selon la nouvelle répartition décidée par le Bureau du Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA).

Lors de l’édition 2019 qui s’est déroulée en France, le continent africain était représenté par trois pays, notamment l’Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria. Les Camerounaises et les Nigérianes ayant atteint les 8èmes de finale, alors que les Sud-Africaines se sont faites éliminées dès la phase de poules.

Au vu du succès retentissant rencontré par l’édition 2019, il a été décidé l’an dernier d’élargir le format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de 24 à 32 équipes afin de continuer à encourager le développement du football féminin. La FIFA a, depuis, travaillé en étroite collaboration avec les confédérations sur la répartition des places pour l’édition 2023, que le Bureau du Conseil a confirmé ce jeudi », écrit la FIFA sur son site officiel.

D’après la répartition des places directes (29 sur 32), 6 places reviendront à la confédération asiatique de football (AFC), 4 pour la Confédération Africaine de Football (CAF), autant pour la CONCACAF, 3 pour la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), une pour Confédération du football d’Océanie (OFC) et 11 places directes pour l’UEFA.

En leur qualité de pays hôtes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont automatiquement qualifiées et leur place est directement déduite du quota attribué à leur confédération respective, à savoir l’AFC et l’OFC, précise la FIFA.