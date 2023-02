Mondial des clubs VS CHAN, le duel Algérie-Maroc se poursuit !

Rivaux comme jamais, l’Algérie et le Maroc ont trouvé un nouveau terrain de jeu pour se tirer la bourre : la course à l’organisation de la CAN 2025 !

Avec l’Afrique du Sud, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria (candidature commune), les deux frères ennemis du Maghreb postulent en effet à l’accueil de la compétition. L’heureux élu sera désigné le 10 février prochain par la Confédération africaine de football (CAF).

Depuis le 13 janvier, l’Algérie fait bonne impression en accueillant le CHAN 2022 dans les villes d’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Belle pelouse, public présent en nombre, rencontres spectaculaires : la compétition se passe à merveille. « Le secrétaire général de la CAF m’a confié en personne qu’il estimait que le niveau d’organisation de cette 7e édition du CHAN a dépassé les prévisions des responsables de son instance. (…) Les propos de ce dirigeant, et ceux, avant lui à Oran, du président de la CAF qui a qualifié l’édition actuelle de la meilleure de l’histoire du CHAN, suffisent, à eux seuls, à notre bonheur et prouvent, on ne peut mieux, que cette compétition est déjà une totale réussite », s’est récemment satisfait le vice-président du Comité d’organisation local, Yacine Benhamza.

L’Algérie ayant marqué des points, le Maroc se devait de frapper fort à son tour et le Royaume chérifien a l’occasion de plaider sa cause, à partir de ce mercredi, avec l’organisation de la Coupe du monde des clubs estampillée FIFA en présence du Real Madrid et de Flamengo. Les Lions de l’Atlas ont d’ailleurs sorti le grand jeu lors de la cérémonie d’ouverture avec un joli spectacle en présence du sélectionneur Walid Regragui, icône locale depuis le parcours historique au Mondial 2022. Un hommage a notamment été rendu à Pelé. De quoi rendre l’issue du duel Algérie-Maroc pour la CAN 2025 encore un peu plus incertaine !

