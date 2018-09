Mohammed VI et Lalla Salma en vacances loin du Maroc

Le roi du Maroc, Mohammed VI, et Lalla Salma sont tous deux en vacances, loin du royaume et des regards des Marocains.

Le roi Mohammed VI et Lalla Salma sont hors du royaume. Si le souverain est actuellement en voyage de tourisme et de loisirs aux Seychelles, après un passage par Dubaï, Lalla Salma a été aperçu du côté de l’Italie, il y a quelques semaines, en compagnie de ses deux enfants, le prince héritier Moulay Hassan et la princesse Lalla Khadija.

La journaliste Mariam Saidlors, qui avait rencontré Lalla Salma, avait diffusé une vidéo pour parler de cette rencontre surprise. « Lalla Salma est une personne très aimable et modeste qui m’a consacré beaucoup de temps. J’étais surprise qu’elle m’ait reconnue », avait-elle indiqué.

A noter que depuis les rumeurs de son divorce, c’était la première fois que Lalla Salma faisait son apparition, elle qui jouit d’une aura incontestée en raison des nombreuses œuvres caritatives qu’elle a mené et de son influence, positive, sur l’évolution de la place des femmes au Maroc.

Rappelons que l’avion du souverain est parti des Emirats Arabes Unis pour atterrir après un vol de 5 heures à l’aéroport des Seychelles pour « une visite de tourisme et de loisirs ». Les sites marocains rappellent que le roi Mohammed VI avait déjà effectué un séjour aux Seychelles. C’était en avril 2015, alors que Mohammed VI, comme cette année, effectuait un bref passage aux Emirats Arabes Unis. A l’époque, le souverain avait passé la quasi-totalité de ses vacances à faire du jet ski, son sport favori.

