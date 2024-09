Mohammed VI en France : renforcement des relations sur fond de reconnaissance de la marocanité du Sahara ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI est annoncé en France, depuis quelques jours. Si aucune information n’a filtré de ce déplacement du souverain, les supputations vont bon train. Certains pensent que le roi y est pour des raisons de santé, d’autres évoquent plutôt des affaires familiales à régler après le décès de sa mère Lalla Latifa. Seulement, le changement de position récemment opéré par le Président Emmanuel Macron pourrait aussi justifier ce voyage royal en terre française.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est en France dans le cadre d’une visite dite privée, mais qui pourrait viser à renforcer les liens diplomatiques entre Paris et Rabat, dans un contexte marqué par des tensions récentes. Ce déplacement est particulièrement symbolique, car il intervient après que le Président français, Emmanuel Macron, a implicitement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, un territoire disputé depuis des décennies.

Consolidation du soutien tacite de Paris à Rabat

Cette reconnaissance, bien que non formelle, a marqué un tournant dans les relations franco-marocaines. Le dossier du Sahara Occidental, considéré comme la « cause nationale » par le royaume, a longtemps été une source de friction entre le Maroc et plusieurs pays européens, dont la France. Alors que les États-Unis avaient officiellement reconnu la marocanité du Sahara sous l’administration Trump en 2020, Paris était resté prudent, s’en tenant aux résolutions de l’ONU appelant à une solution politique négociée.

Toutefois, les récentes déclarations d’Emmanuel Macron, bien qu’ambiguës, ont été perçues à Rabat comme un soutien à la position marocaine. Ce geste a suscité une certaine satisfaction au Maroc, mais aussi des critiques, notamment de la part des défenseurs des droits du peuple sahraoui. La visite de Mohammed VI en France pourrait donc être interprétée comme une étape supplémentaire dans la consolidation de ce soutien tacite. Il est probable que les deux dirigeants se rencontrent lors de ce séjour français.

Répercussions au sein de l’Union Européenne

Une occasion de discuter non seulement du Sahara Occidental, mais aussi d’autres dossiers bilatéraux, tels que la coopération sécuritaire, la lutte contre l’immigration clandestine, et les relations économiques. La France est, en effet, l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc et un acteur clé en Afrique du Nord. Ce rapprochement entre Paris et Rabat sur la question du Sahara pourrait avoir des répercussions au sein de l’Union Européenne. Et pas que !

Il pourrait impacter les relations franco-algériennes, Alger étant le principal soutien du Front Polisario, qui revendique l’indépendance du Sahara Occidental. La reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, même si elle n’est pas encore totalement officielle, pourrait compliquer davantage les relations déjà tendues entre Paris et Alger. Mohammed VI, en se rendant en France, chercherait ainsi à consolider ce nouvel appui,.