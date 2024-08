Mohamed Zoghlami souligne l’importance pour les jeunes Africains de s’approprier leur Histoire

La connaissance de l’histoire africaine est cruciale pour les jeunes générations, jouant un rôle fondamental dans l’estime de soi et la construction identitaire.

Tribune de Mohamed Zoghlami, Consultant International en Stratégie & Développement – Co-fondateur d’Afric’Up et d’Africa in Colors – Spécialiste des industries créatives & du Metaverse en Afrique.

Contrairement aux idées reçues propagées par les anciennes puissances coloniales,l’Afrique n’a jamais été un continent sans histoire. Cette perception erronée, popularisée par des penseurs comme Hegel qualifiant l’Afrique de « continent non historique », a malheureusement été intériorisée par de nombreux Africains. En réalité, l’histoire africaine est aussi riche que celle de l’Europe. Des découvertes archéologiques ont révélé que l’Afrique est le berceau de l’humanité, abritant des civilisations brillantes. Cependant, le récit de cette histoire reste un défi en raison du manque de documents écrits, laissant souvent la recherche historique aux mains d’observateurs étrangers.

L’appropriation de l’Histoire, clé du développement

Comprendre cette histoire est essentiel au développement et à l’émancipation des jeunes générations africaines. L’appropriation de leur histoire est la clé du développement, permettant de construire une identité résiliente face aux influences extérieures. Il est crucial de reconnaître que la phase coloniale, souvent considérée comme le repère principal de l’histoire africaine, est en réalité une imposture. L’Afrique avait déjà une histoire riche et diversifiée avant la colonisation européenne.

La décolonisation des pensées et des récits d’origine est donc primordiale. L’histoire de l’Afrique n’a pas à s’excuser d’exister. Elle offre des expériences uniques, des civilisations remarquables et une diversité culturelle qui se manifeste dans tous les domaines.

L’école joue un rôle central dans la transmission de cette histoire. Cet enseignement doit déconstruire les préjugés sans tomber dans l’afrocentrisme, visant à donner aux jeunes Africains les outils pour comprendre leur passé et construire leur avenir.

La richesse du passé africain est source d’inspiration et de fierté. Les jeunes Africains doivent savoir que leur continent fût le berceau de grandes civilisations, de dirigeants puissants et de héros qui ont marqué l’histoire. Cette connaissance peut renforcer leur estime de soi et leur confiance pour affronter les défis contemporains.

Comprendre l’histoire africaine est également essentiel pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Pendant longtemps, les puissances coloniales ont privilégié l’étude de l’histoire des conquérants européens, négligeant l’histoire africaine précoloniale. Cette vision erronée a contribué à un sentiment d’infériorité chez de nombreux Africains. En apprenant leur véritable histoire, les jeunes peuvent se réapproprier leur passé et comprendre la richesse et la complexité de leur héritage.

Tels sont les concepts que j’ai pu défendre lors de mon allocution au siège de l’Union Africaine en Éthiopie pour la présentation de notre jeu développé en collaboration avec l’Unesco sur les « Héros Africains ».

