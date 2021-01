Miss Grand Paraguay 2020 est Daisy Lezcano

L’avocate, chanteuse, mannequin et animatrice Daisy Lezcano (26 ans), originaire d’Isla Pucu, a été officiellement couronnée Miss Grand Paraguay 2020, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 22 décembre dernier au TAJ Asuncion. L’événement a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux, ce jeudi 7 janvier 2021. Elle succède à la tenante du titre de l’année dernière, Milena Rodríguez d’Itapúa.

L’organisation Miss Grand Paraguay a officiellement annoncé, ce jeudi 7 janvier 2021, son prochain représentant à Miss Grand International 2021, dont la date et le lieu n’ont pas encore été annoncés. Daisy Lezcano est la nouvelle Miss Grand Paraguay 2020 et devient la représentante officielle du pays Guaraní dans Miss Grand International.

Âgée de 26 ans et debout sur 1m78, Daisy Lezcano est avocate et travaille comme mannequin professionnel. Elle parle espagnol, guarani et anglais. Daisy croit que les concours de beauté autonomisent les femmes et veut transmettre un message au monde entier de sa lutte pour éradiquer la violence et la discrimination.

Son parcours dans les concours de beauté a commencé il y a quelques années. Elle a participé à Miss Univers Paraguay 2012 où elle était l’une des finalistes. Et des années plus tard, elle a de nouveau participé à Miss Univers Paraguay 2017 où elle était la première finaliste. En 2018, Daisy Lezcano a représenté son pays à Miss International où elle a réussi à faire partie des 15 demi-finalistes du concours.

Le Paraguay a remporté sa première couronne de Miss Grand International en 2018 grâce à la mannequin et animatrice de télévision Clara Sosa.