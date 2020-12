Miss Afrique Calabar 2020 : Amel Kader représentera l’Algérie

L’Algérie sera représentée par le mannequin Amel Kader, à la 5ème édition du concours de Miss Afrique Calabar 2020, qui aura lieu au Nigeria, le 27 décembre prochain. Cette année, 20 dames issues de 20 pays africains, vont tenter de décrocher cette couronne de reine d’Afrique.

C’est désormais officiel ! Une jolie brune s’est lancée dans l’aventure de Miss Afrique Calabar 2020 pour lever haut le drapeau de l’Algérie. Il s’agit du mannequin Amel Kader. Par le biais d’une publication sur son réseau social Instagram datant de mardi 1er décembre dernier, la beauté algérienne a invité ses compatriotes internautes qui la suivent à voter pour elle.

Pour cette 5ème édition, 20 dames issues de 20 pays africains, tenteront de décrocher cette couronne de Miss Africa Calabar. Celle qui sera sacrée à la fin du concours et à la sortie des résultats, ne désignera non pas seulement la nouvelle reine de la beauté africaine, mais aussi celle choisie par plusieurs peuples africains, pour contribuer à changer le continent et représenter sa culture.

Il est à noter que la cérémonie aura lieu le 27 décembre prochain. Pour plus de précisions, le feu vert du début de vote a été donné le 1er décembre dernier. Ainsi, il ne reste que 3 jours pour les différentes candidates, afin de collecter les votes.

À cet effet, plusieurs pages se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour soutenir l’Algérienne Amel Kader.